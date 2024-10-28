Keşmir’in kara günü

Babar Amin / Emekli Büyükelçi





Keşmir’de 27 Ekim 1947’de gerçekleşen uğursuz Kara Gün’ün üzerinden 77 yıl geçmesine rağmen, Hindistan’ın Yasadışı İşgal Altındaki Jammu ve Keşmir (IIOJK) halkı, tekrarlayan baskı ve acılarla boğuşmaya devam ediyor. Bu kader gününde, Hindistan Silahlı Kuvvetleri zorla Jammu ve Keşmir’i işgal ederek Maharaja Hari Singh’i yasadışı bir şekilde “Katılım Belgesi”ni imzalamaya zorladı. Bu eylem, 15 Ağustos 1947’de Pakistan ile yaptığı önceki askıya alma anlaşmasına rağmen gerçekleştirildi.

Bu sözde katılım, prenslik devletlerinin yöneticilerinin katılımlarına halklarının isteklerine göre karar vermelerini zorunlu kılan 1947 Hindistan Bağımsızlık Yasası’nı ihlal etti. Dahası, Maharaja Hari Singh, yönetimine karşı çıkan bir halk ayaklanması nedeniyle otoritesini kaybetmişti. Hindistan’ın işgalinin yasadışı olduğunun tamamen farkında olan Hindistan Başbakanı Cevahirlal Nehru, Jammu ve Keşmir halkına, Pakistan’a, Hindistan Parlamentosu’na ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) devletin geleceğinin halkı tarafından belirleneceği sözünü verdi. Keşmirlilerin Pakistan’a mı yoksa Hindistan’a mı katılacaklarını seçmelerine olanak tanıyan bir plebisit düzenlemeyi taahhüt etti.





İHANETE UĞRAYAN PLEBİSİT

BMGK, çok sayıda kararla, “Jammu ve Keşmir’in nihai durumunun demokratik, özgür ve tarafsız bir plebisit yoluyla halkın iradesine göre belirleneceğini” kararlaştırdı. Ancak Hindistan, yerel yasama meclisini ve Lok Sabha seçimlerini Jammu ve Keşmir halkının iradesinin bir ifadesi olarak göstermek için çeşitli hilelere başvurarak bu plebisiti düzenlemeyi sürekli erteledi.

Yıllar geçtikçe Jammu ve Keşmir’deki olaylar ihanet, aldatma ve temel insan haklarının, özellikle de kendi kaderini tayin hakkının reddedilmesiyle damgalandı. 5 Ağustos 2019’da Modi hükümeti Hindistan Anayasası›nın 370 ve 35A maddelerini yürürlükten kaldırarak IIOJK’nin özerkliğini elinden aldı ve işgal altındaki topraklardaki demografik değişikliklere ilişkin kısıtlamaları kaldırdı. Diğer önemli değişiklikler arasında Jammu ve Keşmir’in eyalet statüsünden düşürülmesi ve iki Birlik Bölgesi’ne - Jammu ve Keşmir ve Ladakh - bölünmesi yer aldı. Jammu ve Keşmir için uygun bir aşamada bir yasama meclisi öngörülürken, aynı şey Ladakh için reddedildi. Kargil’de çoğunluğu oluşturan ve Leh’te toplam nüfusun yüzde 20’den fazlasını oluşturan Ladakh’ın Müslüman nüfusu böylece Jammu ve Keşmir’den ayrıldı.

Bu arada Hindistan Yüksek Mahkemesi, bu yasadışı eylemlere itiraz eden dilekçeleri dört yıldan fazla bir süre erteledi ve sadece Jammu ve Keşmir’in yasama meclisinin veya halkının onayı olmadan yapılan değişiklikleri onayladı. Bu karar, potansiyel olarak kurucu Hindistan eyaletlerini etkileyebilecek tehlikeli bir emsal oluşturdu. Mahkemenin kararındaki kozmetik hükümler, Jammu ve Keşmir’de yasama meclisi seçimlerinin 30 Eylül 2024’e kadar yapılmasını ve merkezi hükümet tarafından uygun görülen bir zamanda eyalet statüsünün yeniden tesis edilmesini talep etti.





MANİPÜLE EDİLEN DEMOKRASİ

Modi rejimi, seçmenleri şaşırtmak ve 2019’daki yasadışı eylemlerini onayladıkları izlenimini yaratmak için 2024 seçimlerini dikkatlice düzenledi. Hükümetin ilk tercihi, seçim bölgelerinin haksız biçimde ayrıldığı Jammu ve Keşmir’de BJP liderliğinde bir koalisyon kurmaktı. Temmuz 2024’te Birlik Hükümeti, kuralları değiştirerek Vali Yardımcısına polis, yönetim ve yasal işler gibi kritik alanlarda kapsamlı kontrol sağladı. Ayrıca Vali Yardımcısına, kendi takdirine bağlı olarak Jammu ve Keşmir Yasama Meclisi’ne beş üye aday gösterme yetkisi verildi.

Jammu bölgesindeki koltuk sayısı altıya çıkarılırken, Keşmir Vadisi›ne yalnızca bir ek koltuk tahsis edildi ve böylece yasama meclisindeki toplam koltuk sayısı 90’a ulaştı. Yeniden bölgelendirme, Hindu oylarını daha da sağlamlaştırırken Müslüman oylarını zayıflattı.

Seçim sonuçları, Keşmirlilerin Hindistan işgaline karşı direnişlerinin ve bağımsızlık isteklerinin, yalnızca geçici yönetim ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan yerel seçim sürecinden ayrı kaldığı görüşünü yeniden teyit ediyor. Bu arada, Abdullahlar tarafından yönetilen Ulusal Konferans (NC), 370 ve 35A Maddelerini geri getirme, AFSPA, UAPA ve PSA gibi katı yasaları kaldırma, Pakistan ve Hindistan arasındaki diyaloğu kolaylaştırma ve Kontrol Hattı (LoC) boyunca ticareti teşvik etme gibi daha önce verdikleri seçim vaatlerinden geri adım atmaya başladı. Ömer Abdullah, Jammu ve Keşmir’in yeni Başbakanı olarak yaptığı ilk açıklamada, daha önce geri getirmeyi taahhüt ettiği anayasal hükümlerden hiç bahsetmeden, yalnızca eyalet statüsünü geri getirmeye odaklandı. Ömer Abdullah’ın Birlik Hükümeti tarafından dayatılan kısıtlamalar dahilinde hareket etmeyi amaçladığı ve Modi’yi kızdırabilecek herhangi bir kırmızı çizgiyi aşmasının olası olmadığı açıktır.

2024 seçimleri bir siyasi katılım yanılsaması yaratmış olabilir, ancak Keşmir halkının özgürlük ve adalete yönelik köklü özlemini ortadan kaldıramaz. 370 ve 35A maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve devam eden demografik ve anayasal değişiklikler, yalnızca Keşmirlilerin kendi kaderini tayin etme kararlılığını güçlendirdi. Kendi siyasi saflarından gelen ihanete rağmen, Keşmir halkı adalet arayışında dirençli kalmaya devam ediyor. Uzun zamandır vaat edilen plebisit yapılıncaya kadar, Jammu ve Keşmir’deki hiçbir seçim süreci meşru olarak görülemez. Dünya, Keşmir halkının devam eden zor durumuna göz yummamalıdır.











