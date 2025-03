Müslümanlar niçin bayram yapar?

Bayramlar, bütün Müslümanların kalplerine sevinç ve huzur duygularının hâkim olduğu, vefa, sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendirdikleri günlerdir. Müslümanların kalplerine bu günler kadar sevinç ve mutluluğu verebilecek başka bir gün; fakir ve güçsüzlerin hatırlandığı, korunup kollandığı, böylece toplumda birlik ve beraberliğin sağlandığı daha özel bir vakit yoktur. Bu günler, her hanede ve her kalpte, birlik ve beraberlik sevincinin yoğun olarak hissedildiği zamanlardır. İşte zamanı mübarek kılan bu münasebetlerin ramazan bayramındaki anahtar kelimesi “fıtır sadakası”, kurban bayramındaki anahtar kelimesi ise “kurbandır.”

Müslümanlar her iki bayram gecesini ibadetle geçirmeye gayret ederler. Bunun sebebi Peygamber Efendimiz'in (sav.) şu hadisidir: “Kim iki bayram gecesini ihya ederse, bütün kalplerin öldüğü o günde onun kalbi ölmez.” İhya edilmesinden maksat, bu gecelerin büyük bölümünü Allah’ı zikir, namaz, dua, Kur’an okumak gibi ibadetle geçirmektir. Her iki bayram gecesinde tekbir getirmek tavsiye edilir. “Allah’ı ta’zimle anmanız için” (Bakara suresi, 185). Bunun için her iki bayramda da “Allahu Ekber, Allahu Ekber. Lâ ilâhe illallahu vallahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil-hamd” nidaları yükselir.