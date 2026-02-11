Nükleer enerji olmadan karbon nötr mümkün mü?

Prof. Dr. Erol Kam / İstanbul Teknik Üniversitesi





Karbon nötr hedefi artık yalnızca çevreyle ilgili bir söylem değildir. Bugün bu hedef; ekonomik rekabeti, sanayi politikalarını ve enerji güvenliğini doğrudan etkileyen stratejik bir başlık haline gelmiştir. Enerji maliyetlerini belirler. İhracatta karbon vergisi riskini artırır ya da azaltır. Ülkelerin küresel rekabet gücünü şekillendirir. Bu nedenle asıl soru şudur: Elektriği hızla temizlerken, enerji sistemini nasıl güçlü ve güvenilir tutacağız?

Önce temel gerçeği kabul edelim. Karbon nötr bir ekonomi, daha fazla elektriğe ihtiyaç duyar. Günümüzde ulaşım giderek elektriğe kayarken ısınma sistemleri de gittikçe elektrikleşmektedir. Sanayi süreçleri elektrik ve düşük karbonlu hidrojen temelinde yeniden şekillenmektedir. “Elektrik yüzyılı” denilen dönüşüm tam olarak budur. Amaç daha çok elektriği, daha temiz kaynaklardan üretmek.

Bu dönüşümün hızı da artmaktadır. Uluslararası bilimsel değerlendirmeler, küresel ısınmayı sınırlamak için enerji sisteminde hızlı ve derin emisyon azaltımlarının zorunlu olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Elektrik üretimi, bu mücadelenin merkezinde yer almaktadır.

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN ALTERNATİFİ DEĞİL TAMAMLAYICISI

Bu noktada kritik bir soru gündeme gelir. Bu dönüşüm yalnızca rüzgâr ve güneş enerjisiyle sağlanabilir mi? Teorik olarak mümkündür. Ancak pratikte durum çok daha karmaşıktır. Çünkü mesele yalnızca yeni santral kurmak değildir. Mesele, günün her saatinde elektik üretebilen bir sistem kurabilmektir.

Geceleri güneş yoktur. Rüzgâr her zaman esmez. Uzun kış dönemlerinde üretim düşebilir. Oysa sanayi durmaz. Şehirler durmaz. Hastaneler, veri merkezleri ve ulaşım altyapısı kesintisiz enerji ister. İşte bu noktada enerji ağının “düşük karbonlu ama güvenilir” bir desteğe ihtiyacı vardır.

Nükleer enerji tam olarak bu ihtiyaca cevap verir. Yüksek kapasiteyle, sürekli ve öngörülebilir elektrik üretir. Karbon salınımı son derece düşüktür. Yılın büyük bölümünde kesintisiz çalışır. Bu özellikleriyle yalnızca elektrik üretmez; sistemin dengesini sağlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarının güvenle büyümesine alan açar. Bu nedenle nükleer enerji, yenilenebilir enerjinin alternatifi değil; tamamlayıcısıdır. Rüzgâr ve güneşin payı arttıkça, sistemi ayakta tutacak istikrarlı ve düşük karbonlu kaynaklara olan ihtiyaç da artmaktadır. Nükleer enerji bu boşluğu doldurur.

SÜREKLİLİK, İSTİKRAR VE ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK

Enerji politikalarında asıl mesele, yalnızca üretim miktarı değildir. Süreklilik ve güvenilirliktir. Nükleer enerji bu açıdan stratejik bir avantaj sunar. Yüksek kapasiteyle çalışır. Kesintisiz üretim sağlar. Bu sayede enerji güvenliği ile iklim hedeflerini aynı anda destekleyen güçlü bir seçenek olarak öne çıkar.

Nükleer enerjide yakıt maliyetinin toplam maliyet içindeki payı düşüktür. Bu durum, dış piyasalardaki ani fiyat hareketlerine karşı doğal bir koruma sağlar. Uluslararası enerji piyasalarında dalgalanma yaşandığında, nükleer santraller elektrik üretimini istikrarlı biçimde sürdürür. Bu da uzun vadeli fiyat öngörülebilirliği anlamına gelir. Enerji fiyatları yalnızca üretim maliyetiyle belirlenmez. Aynı zamanda risk algısıyla şekillenir. Gaz fiyatları yükseldiğinde elektrik fiyatları da hızla artar. Jeopolitik gerilimler doğrudan faturaya yansır. Nükleer enerji, bu tür şokların sistem üzerindeki etkisini sınırlayan dengeleyici bir rol üstlenir.

Bu özellikler, özellikle sanayi yatırımları açısından büyük önem taşır. Öngörülebilir enerji maliyetleri, yatırım kararlarını kolaylaştırır. Uzun vadeli planlamayı mümkün kılar. Geleceğe bakan bir enerji sistemi için nükleer enerji, istikrar ve güvenin temel taşlarından biridir.

DÜŞÜK KARBONLU BİR SEÇENEK Mİ?

İklim politikalarında asıl ölçüt, yalnızca ne kadar elektrik üretildiği değildir. Nasıl üretildiğidir. Nükleer enerjinin bu alandaki gücü, yaşam döngüsü boyunca çok düşük karbon salımı yapmasından kaynaklanır. Elektrik üretirken doğrudan karbon salımı yok denecek kadar azdır.

Karbon nötr hedefi, yalnızca yıllık ortalamalara bakmaz. Enerji sisteminin günün her saatinde düşük karbonlu çalışmasını ister. Bu da kesintisiz ve güvenilir düşük karbonlu üretimi değerli hale getirir. Nükleer enerji bu ihtiyaca güçlü bir cevap verir. Güneşin olmadığı saatlerde, rüzgârın zayıfladığı dönemlerde sistemin temiz kalması gerekir. Nükleer santraller, bu anlarda da düşük karbonlu elektrik üretmeye devam eder. Bu yönüyle nükleer enerji, iklim hedefleri açısından dengeleyici ve güvence sağlayan bir rol üstlenir.

Önümüzdeki yıllarda iklim politikaları daha iddialı hâle geldikçe, enerji sistemlerinin her koşulda temiz çalışması gerekecektir. Nükleer enerji, bu gelecekte düşük karbonlu ve güvenilir üretimin temel dayanaklarından biri olarak öne çıkmaktadır.

YENİDEN MEŞRU BİR İKLİM ARACI MI OLDU?

Burada önemli bir kırılma yaşanıyor. Nükleer enerjiye dönüş tartışması artık yalnızca teknik bir tercih meselesi değil. Aynı zamanda bir finansman ve iklim politikası meselesi. İklim hedefleri sertleştikçe, düşük karbonlu ve güvenilir enerji kaynaklarının nasıl finanse edileceği temel soru hâline geliyor.

Avrupa Birliği’nin attığı adım bu açıdan dikkat çekicidir. AB, belirli koşullar altında nükleer enerji yatırımlarını yeniden iklim dostu yatırımlar çerçevesi içinde değerlendirerek, nükleerin iklim hedefleriyle uyumlu bir seçenek olduğunu kabul etmiş oldu. Bu karar, yatırımcılar için net bir mesaj içeriyor: Nükleer enerji, karbon azaltım hedeflerinin dışında değil, tam merkezindedir.

Elbette tartışmalar bitmiş değildir. Ancak küresel eğilim açıktır. Enerji dönüşümünün maliyeti yükseldikçe ve arz güvenliği riski daha görünür hâle geldikçe, birçok ülke nükleeri yeniden masaya koymaktadır.

TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK ÖNEM TAŞIYOR

Türkiye’nin önünde net bir gerçeklik var. Elektrik talebi artacak. Ekonomi büyüdükçe enerji ihtiyacı da büyüyecek. Aynı zamanda karbon kısıtları ve sınırda karbon düzenlemeleri ticaretin ayrılmaz bir parçası hâline geliyor. Bu yeni dönemde enerji politikaları, yalnızca arzı değil, karbon ayak izini de hesaba katmak zorunda.

Bu çerçevede nükleer enerji, iki kritik hedefi aynı anda destekleyen güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bir yandan düşük karbonlu ve sürekli elektrik üretimi sağlıyor. Diğer yandan enerji arz güvenliğini güçlendiriyor. Bu denge, Türkiye gibi büyüyen ve enerji ithalatına duyarlı ülkeler için stratejik önem taşıyor.

Nükleer programların katkısı elektrikle sınırlı değil. Bu programlar nitelikli insan kaynağı yetiştiriyor. Kalite ve güvenlik kültürünü yerleştiriyor. Yerli tedarik zincirine disiplin ve standart kazandırıyor. Bu yönüyle nükleer teknoloji, yalnızca bir enerji yatırımı değil; Türkiye’nin uzun vadeli kurumsal ve teknolojik kapasitesini güçlendiren bir kalkınma hamlesi niteliği taşıyor. Bu nedenle nükleer enerji, Türkiye açısından yalnızca bir enerji tercihi değil; doğru zamanlamayla yönetilmesi gereken uzun vadeli bir stratejik yatırım alanıdır.

TEMİZ GELECEK GÜÇLÜ SİSTEMLE MÜMKÜN

Karbon nötr bir gelecek mümkündür. Ancak bu hedef, yalnızca niyetle değil; güçlü, güvenilir ve gerçekçi bir enerji sistemiyle hayata geçirilebilir. Elektrik talebi artarken, sistemin her an çalışır durumda olması her zamankinden daha önemli hale gelmektedir. Nükleer enerji bu tabloda tek başına bir çözüm değildir. Ancak vazgeçilmez bir tamamlayıcıdır. Sürekli ve öngörülebilir üretim sağlar. Düşük karbonlu elektriği günün her saatinde sunar. Enerji sisteminin dengesini güçlendirir. Yenilenebilir kaynakların güvenli ve hızlı biçimde büyümesine zemin hazırlar. Aynı zamanda uzun vadeli fiyat istikrarına katkı verir. Enerji piyasalarını dış şoklara karşı daha dayanıklı hâle getirir. Bu özellikler, sanayi yatırımları ve ekonomik öngörülebilirlik açısından büyük önem taşır.

Geleceğin enerji sistemi tek bir kaynağa dayanmayacaktır. Yenilenebilirler büyüyecek, şebeke altyapıları güçlenecek, depolama ve verimlilik yatırımları artacaktır. Bu dönüşümün sağlam temeli ise düşük karbonlu ve güvenilir kaynaklarla desteklenecektir. Temiz enerji, güçlü sistemlerle mümkündür. Karbon nötr hedeflere giden yolda nükleer enerji, güvenilir, düşük karbonlu ve stratejik bir dayanak olarak enerji dönüşümündeki yerini almaya devam edecektir.







