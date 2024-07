Pezeşkiyan’ın “Türklük” vurgusundan ne anlamalıyız?

Ülkemizde, İran’da 40 milyon Türk’ün olduğu ve hepsinin bağımsızlık için deyim yerindeyse “yanıp tutuştuğu”na dair bir ezber bulunuyor. Öyle ki birçok kişi İran’dan her bahis açıldığında “İran’da 40 milyon Türk var” ifadesiyle söze başlamakta. Ne var ki sahaya çıkan herkesin net bir şekilde gözlemleyeceği üzere İran Türkleri, sanılanın aksine “İranlılık” kimliğiyle oldukça barışık durumdalar. Zira kendilerini İran’ın sahibi ve hatta kurucu unsuru olarak görüyorlar. İran tarihinin son bin yılında var olan hemen her şeyi kendileri için bir gurur kaynağı sayıyorlar. Türkçeyi devlet dairelerinde, sokakta veya zaman zaman televizyonlarda/radyolarda duymak mümkün. Ancak Farsça her daim İran’da hüküm sürmüş tüm devletlerin resmi dili olmuştur.