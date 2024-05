Pontus meselesi ve soykırım paranoyası

Osmanlı Devleti’nin 20. yüzyılın başında aldığı askeri mağlubiyetler ve yaşadığı kırılganlık sistemli bir kimlik inşa sürecine tabi tutulan Anadolu Rumlarını da harekete geçirdi. Özellikle Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’nda ilan edilen seferberliğe uymayan bazı Karadeniz Rumları devlete isyan ederek çetecilik faaliyetine başlamış ve yüzyıllardır beraber yaşadıkları Türk komşularına yönelik saldırılarda bulunmuşlardır. 18 Nisan 1916’da Rusların Trabzon’u işgal etmeleri Ruslara her türlü destek veren Rumlarla Türkler arasındaki çatışma ve gerginliği arttırarak Türklere yönelik öldürme, yağma ve talanlarda artış yaşanmasına neden olmuştur. Bölge Rumları Rusların yanında Amerika, Fransa ve İngiltere ile istişare halindeydi. Bu devletlerin yanında Yunanistan ve Rum burjuvazisinin verdiği destekle Karadeniz Rumları bir devlet kurabilecekleri fikrine inandılar ve bu amaç doğrultusunda çalışmaya başladılar. 1917 yılında Rusların Karadeniz Bölgesi’nden çekilmeleri Rumların devlet kurma hevesini kırdıysa da 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi ile Karadeniz Rumları tekrar harekete geçti. Trabzon merkezli bir Pontus Rum Devleti kurmak amacıyla 5 Mayıs 1918’de Tiflis’te Yunanistan Kafkas Kongresi ve Ekim ayında Atina’da diğer bir kongre düzenlendi. Atina’da düzenlenen kongreye Karadeniz’den delegeler de katılmış ve “Pontus Millî Merkezi” teşkil edilmiştir.

Yunanistan’da ve dünyanın farklı coğrafyalarında her yıl 19 Mayıs günü sözde Pontus soykırımında ölenler için anma törenleri düzenlenmektedir. Bu etkinliklerin bir kısmı eğitim kurumlarında yürütülmektedir. Her 19 Mayıs’ta Yunan okullarında öğrencilere 2 saat süreyle sözde soykırım iddialarıyla ilgili telkin ve aşılama (Indoctrination) eğitimi verilmektedir. Başka bir ifadeyle her yıl 19 Mayıs günü Yunan gençlerinin zihinlerine Türk düşmanlığı ve karşıtlığı kazınmaktadır. Konu anma etkinliklerinin dışında lise tarih derslerinde de yerini almıştır. Konuyla ilgili liselerde okutulan tarih ders kitaplarında Rusların 1916’da Doğu Karadeniz Bölgesi’ni işgal etme sürecinde bir Rum-Ermeni Devleti kurma teşebbüsünün olduğu belirtilmektedir. Bunun yanında 1917 Ekim Devrimi’yle Rusların Karadeniz Bölgesi’nden çekilmesiyle Rumlara Türkler tarafından baskı yapıldığı belirtilmektedir. Yunan lise tarih ders kitaplarında yer alan diğer bir ilginç bilgi ise 1923-1930 yılları arasında Yunanistan ve Türkiye arasında uluslararası antlaşmalara dayalı olarak yapılan nüfus mübadelesinin zorla yapıldığıdır.