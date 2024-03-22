Şahinler yüksekten uçar

Doç. Dr. Kenan Baş - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi





31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler yaklaştıkça tüm partilerden adaylar vaatlerini her geçen gün daha büyük bir aşkla /istekle sıralarken, öte yandan bu vaatlerin alıcısı olan vatandaşlar da kendi penceresinden meseleleri; biraz siyasi eğilim, biraz yaşam tarzı, biraz inanç, biraz ekonomik beklenti, biraz dini inanç, biraz menfaati ve çıkarı vb. pek çok açıdan değerlendirerek son düzlükte kafasındaki tüm algoritmaları bir araya getirerek nihai son kararını vermeye hazırlanıyor.





VATANDAŞ SÖZÜNÜ TUTAN BAŞKAN İSTER

Yerelde demokrasinin son beşiği olarak da bilinen belediyeler, aynı zamanda iktidar ile yerel vatandaşı bir araya getirme ve birbirine muhtaç bu iki unsur arasında bir köprü vazifesi görme noktasında da ciddi bir misyonu üstlenirler. Ancak bu misyonu yerine getirirken pek çok denklemi dikkate alarak hareket etmeye çalışırlar ya da zorundadırlar. Çünkü bir toplumda her bir vatandaş veya yöre halkı beklentilerini veya sunulmasını istediği hizmetlerden hangilerinin önemli olup olmadığını tüm yaşam tecrübesi çerçevesindeki öncelik sırasına göre koyabilmektedir. Soyut bir kavram olmakla birlikte pek çok anlamda kullanılabilen hizmet kavramı, yerel yöneticilerin en önemli seçim argümanlarından biridir. Ancak bu argümanlar iyi ve doğru kullanılmadığı ve verilen vaatler yerine getirilmediği taktirde, sahibine bir bumerang gibi dönecek kadar da tehlike arz eden yok edici unsurlardır. Yerel hizmetler rasyonel ve vatandaşların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hareket edip, vatandaşların sorun ve şikayetlerine doğru ve kalıcı çözümler ürettikleri müddetçe devlet-vatandaş kucaklaşması her anlamda gerçekleşecektir. Bir toplumun yöneticilerinden veya siyasetçilerinden beklediği en masum ve en temiz isteği, verdiği sözleri yerine getirmesidir.





GENÇLİĞİN İNŞASI

Geçmişten bu yana Doğu Anadolu Bölgesi’nde kadim ve hatırı sayılır bir kültüre ve insan potansiyeline sahip olan ve son 20 yıl içerisinde çevre illerden ciddi bir göç alan memleketim Elâzığ’da Şahin Şerifoğulları’nın AK Parti’den yeniden aday gösterilmiş olması yerel halk nezdinde son derece sevindirici olmuştur. Başkan ve ekibinin vatandaşa kol kanat geren önemli bir lider olduğuna ilişkin toplumda var olan doğru algının muhalif düşünce mecralarında dahi kabul gördüğü söylenebilir. Sayın Şerifoğulları, 31 Mart 2019 tarihi öncesinde seçim vaadi olarak öne sürmüş olduğu projelerinin neredeyse tamamını hayata geçirerek, yöre halkının gözünde güven duyulan bir hizmet insanı olarak kabul görmüştür. Şerifoğulları aynı zamanda toplumun milli ve manevi değerlerini önceleyerek, şuurlu nesillerin yetişmesi konusunda da elini defalarca taşın altına koyan önemli bir kanaat önderi olarak görülmiştür. Çünkü vatandaşların yerel yönetimlerden beklenti içerisine girdiği konu başlıklarından biri de gençliğin gelecek sorunudur. Yani yerel yönetimlere talip olan adaylar, gençliğin inşası konusunda ne tür vaatlerde bulunuyor ya da gençliğin bilişsel, kültürel, ahlaki ve sosyal yönden beklenen vatandaş modelini sergilemesi hususunda ne tür eylemlere hazırlanıyor? Ya da meselenin gerçekleştirilebilirlilik boyutu esas alındığında mevcut durumda yapılanlar sosyolojik ilerlemenin vücut bulmuş hali olan mekân sosyolojisini topluma ne denli yansıtabiliyor?





KÜLÜNÜ ESİRGEMEYEN KOMŞU OLABİLMEK

Hemşehrilerim ile yaptığım hasbihallerde söz ne zaman memlekete gelse, Başkan Şerifoğulları ve ekibinin vatandaştan külünü esirgemeyen iyi bir komşu, her mahallede hemşerilerine ve şehre gelen misafirlerine ikram edecekleri bir bardak karaçalı (Elazığ’a ait yerel bir kaynak suyu) suyu olan samimi bir ev sahibi oldukları yorumları dikkatimi çekti. Elâzığ depreminde yıkılan Dilek Sitesi’nin önünde gece-gündüz demeden depremzedenin başını dayadığı omuz, Kalay apartmanında evladının sağ salim çıkarılmasını bekleyen annenin umudu, Elâzığ’a kazandırmış olduğu yeni iki terminal ile yolunu ve yolcusunu bekleyenlerin dualarında yer alan bir isim oldu. Son beş yıllık süre içerisinde şehre kazandırılan yer altı otoparkları, fuar ve kongre merkezi, şehre nefes olan geniş cadde ve meydanları, alt yapı dönüşümleri, tarihi ve turistik alanların şehre yeniden kazandırılması vb. pek çok kalıcı eser ile Elâzığ halkı şimdi de kendi geleceğini zirveye taşımak adına 31 Mart’ta şahinini gökyüzünün zirvelerine uçurtmaya hazırlanıyor.



