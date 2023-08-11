e-Devlet DGS sonuçları öğrenme sayfası-E devlet giriş
e-Devlet sistemine giriş yapmak ve DGS sonuçlarını sorgulamak için haberimizden faydalanabilirsiniz. ÖSYM kapsamında düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları bugün açıklandı. Önlisans öğrencileri DGS sonuçları için ÖSYM'nin sitesine akın etti. Buna ek olarak e-Devlet sistemine giriş yaparak da DGS sonuçlarını anında öğrenebilirsiniz. E-Devlet girişi yapmak ve sonuçları öğrenmek için haberimizde verdiğimiz bağlantıyı kullanabilirsiniz.
2023-DGS Sonuçları Açıklandı
e-Devlet nedir ve nasıl kullanılır?
e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir. Bürokratik ve klasik devlet kavramının yerini almaya başlayan e-devlet anlayışı ile, her kurumun ve her bireyin bilgi ve iletişim teknolojileri ile devlet kurumlarına ve kurumlarca sunulan hizmetlere kolayca erişmesi hedeflenmektedir.
Kişisel bilgilere erişim veya güvenlik gerektiren entegre elektronik hizmetlere erişim için şifre, e-imza veya mobil imza gibi kimlik doğrulama araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Tek bir kimlik doğrulaması (şifre, e-imza, mobil imza vb.) ile pek çok entegre elektronik hizmetlere aynı adresten alabilirsiniz.
Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak bazı elektronik hizmetler için (vergi, harç vs. gibi) ödeme yapılması gerektiğinde ödeme birimi hizmeti sayesinde bu ödeme işlemleri de güvenli bir ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmektedir.
E-Devlet giriş ve şifre alma işlemleri aşağıdaki gibidir;
E-Devlet şifremi unuttum?
e-Devlet Şifreniz asla iptal olmaz. Şifrenizin talebiniz ve bilginiz olmaksızın herhangi bir nedenle iptal edilmesi ya da kullanıma kapatılması söz konusu değildir. Şifrenizi hiç kullanmadan ya da değiştirerek kullanmaya başladıktan sonra sisteme 1 ay, 2 ay, 3 ay, 1 yıl ya da daha uzun sürelerde hiç giriş yapmamış olsanız bile, şifrenizin geçersiz olması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.
Kişisel bilgilerinizin güvenliği için, sistem 3 ayda bir şifre değişikliği yapılması uyarısında bulunur. Ancak bu durumda bile isterseniz şifrenizi değiştirmeden kullanmaya devam edebilirsiniz.
e-Devlet Şifreniz size özeldir ve kişisel bilgilerinizin güvenliği için şifrenizi kimseyle paylaşmamanız gerekmektedir. Kredi başvurusu, işe giriş v.b. nedenler ile sizden şifrenizi isteyen kişilere şifrenizi vermeyiniz. Şifrenizi verdiğiniz kişiler pek çok kişisel bilginize ulaşabilir ve adınıza işlem yapabilir.