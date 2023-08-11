​e-Devlet DGS sonuçları öğrenme sayfası-E devlet giriş

E-Devlet ile istediğiniz bilgi ve belgelere ulaşmak artık çok basit. Devletimizin bizlere sunmuş olduğu bu hizmet sayesinde birçok belgeye ve kişisel bilgiye devlet binalarına gitmeden ulaşmak mümkün hale geldi. Ayrıca e-Devlet sistemi güncellenerek yeni hizmetler de sunmaya devam ediyor. E-Devlet giriş işlemleri de basittir. Bunun için yapmanız gereken ilk önce PTT şubesine gidip 2 lira ücret ödedikten sonra bir e-Devlet şifresi edinmek olacak. Daha sonra

internet adresinden T.C NO ve aldığınız şifre ile giriş yapabilirsiniz. İşte e-Devlet'e eklenen yeni hizmetler ve geniş bilgiler.