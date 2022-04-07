E-YÖKDİL BAŞVURU EKRANI! 2022 e-YÖKDİL başvurusu ne zaman?

6 Nisan - 5 Mayıs 2022 tarihleri arasında başvuruları tamamlanacak olan e YÖKDİL hakkında merak edilen sorular araştırılıyor. e YÖKDİL ne zaman, e YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? İşte ÖSYM'nin belirlediği tarihler..

E-YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

e-YÖKDİL başvuruları 6 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Sınav ise 14 Mayıs günü gerçekleştirilecek.

2022 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022 e-YÖKDİL), İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, 14 Mayıs 2022 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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E-YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava alınacak aday sayısı, e-YÖKDİL sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara'da 4000, İstanbul'da 432, İzmir'de 84, Adana'da 294 olarak belirlenmiştir. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YÖKDİL için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.