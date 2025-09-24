Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
EGM SON DAKİKA OLARAK DUYURDU: ÖGG sınavı ne zaman, ÖGG sınav tarihi hangi gün?

EGM SON DAKİKA OLARAK DUYURDU: ÖGG sınavı ne zaman, ÖGG sınav tarihi hangi gün?

12:3724/09/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?
ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav takvimi, sınava katılacak adayların yakın takibinde. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından her yıl 6 kez düzenlenen sınavların 2025 takviminde ilk dört sınav geride kaldı. Şimdi gözler yılın beşinci sınavına çevrildi. Peki, 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı hangi tarihte yapılacak?

ÖGG sınavlarına katılacak adaylar için geri sayım devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen sınavlarda 2025 yılının ilk dört etabı tamamlandı. Sırada ise beşinci sınav var. Peki, 2025 Özel Güvenlik Görevlisi sınavları kapsamında 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavı ne zaman gerçekleştirilecek?

ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavı 19 Ekim 2025 tarihinde uygulanacak.

YILIN SON ÖGG SINAVI HANGİ TARİHTE?

Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi sınavı 14 Aralık 2025 Pazar günü uygulanacak.

#ÖGG
#ÖGG sınavı
#EGM
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi maçı şifresiz kanalda mı yayınlanacak? İşte yayın bilgileri