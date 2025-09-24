EGM SON DAKİKA OLARAK DUYURDU: ÖGG sınavı ne zaman, ÖGG sınav tarihi hangi gün?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav takvimi, sınava katılacak adayların yakın takibinde. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından her yıl 6 kez düzenlenen sınavların 2025 takviminde ilk dört sınav geride kaldı. Şimdi gözler yılın beşinci sınavına çevrildi. Peki, 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı hangi tarihte yapılacak?
ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavı 19 Ekim 2025 tarihinde uygulanacak.
YILIN SON ÖGG SINAVI HANGİ TARİHTE?
Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi sınavı 14 Aralık 2025 Pazar günü uygulanacak.