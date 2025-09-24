EGM SON DAKİKA OLARAK DUYURDU: ÖGG sınavı ne zaman, ÖGG sınav tarihi hangi gün?

ÖGG sınavlarına katılacak adaylar için geri sayım devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen sınavlarda 2025 yılının ilk dört etabı tamamlandı. Sırada ise beşinci sınav var. Peki, 2025 Özel Güvenlik Görevlisi sınavları kapsamında 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavı ne zaman gerçekleştirilecek?