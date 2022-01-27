Ehliyet yenilemek için son gün ne zaman? Eski ehliyetlerin son kullanım tarihi...

Yeni ehliyet sistemine geçilmesi nedeniyle eski ehliyetler tarih oluyor. Eski ehliyet sahiplerinin yeni ehliyetlerini çıkartmak için 2022 yılını geçirmemesi gerekiyor. Ehliyet yenileme işleminin tarihi geçirildiği takdirde idari para cezası veriliyor. Peki, ehliyet yenilemek için son tarih ne zaman?

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı’nın 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan ehliyetlerin yenilenmesi için vermiş olduğu süreyi uzatmasının ardından, eski ehliyete sahip olan vatandaşların belirlenen tarih aralığında yeni ehliyetlere sahip olması gerekiyor. Eski ehliyetini değiştirmeyenler idari para cezası ile cezalandırılacak olup, ehliyet yenileme süresi ise İçişleri Bakanlığı’nın yapmış olduğu açıklamaya göre 31 Aralık 2022 tarihinde sona eriyor.

EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

Yeni ehliyet sistemine göre 31 Aralık 2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gereken ehliyet yenileme işlemleri için öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden randevu alınması gerekiyor. Ehliyet yenileme işlemleri için randevular hem internet üzerinden hem de Alo 199 Nüfus Müdürlüğü Destek Hattı üzerinden alınabiliyor.

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2022 EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

İçişleri Bakanlığı, eski ehliyetlerin yenilenmesi için geçerli olan tarih aralığını 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzattı. Bununla birlikte belirtilen tarihe kadar ehliyetlerin değiştirilmemesi durumunda idari para cezası işleme koyulacak. Eski tip ehliyetlerin yenileme işlemleri sırasında oluşabilecek cezaların önüne geçilmesi için ise verilen tarihin geçirilmemesi için özen gösterilmesi gerekiyor.

Ehliyet harçları yeni yılın gelmesi ile birlikte artış gösterdi. A sınıfı ehliyet harcı 272 TL’den 370 lira 40 kuruşa, B sınıfı ehliyet harcı 820 TL’den bin 116 lira 90 kuruşa çıkarıldı. Diğer ehliyet harçları da bin 368 liradan 863 lira 70 kuruşa kadar yükseltildi.

Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyen ya da ehliyetlerini kaybetmiş olan vatandaşlar ise 225 + 45 TL gibi bir ücret ödemek durumundalar. 2022 yılında ehliyet yenilemek için ödenmesi gereken ücret ise 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf payı olmak üzere toplam 15 TL olarak belirlendi.