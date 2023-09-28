Ek MTV iptal kararı son durum nedir?
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin iptali için gözler Anayasa Mahkemesi’ne çevrildi. Kahramanmaraş depremlerinin yaralarını sarmak üzere finansman ihtiyacını karşılamak için getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne CHP itiraz etmiş, kararın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.
Anayasa Mahkemesi ek MTV başvurusunu inceledi
Anayasa Mahkemesi motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin hem iptali hem de yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu inceledi.
Anayasa Mahkemesi’nin ek MTV kararı ne zaman açıklacak?
Dosyayı 28 Eylül Perşembe günü esastan görüşmeye karar veren mahkeme, iptal istemini de karara bağlayacak.
Ek MTV iptal olursa ödenen paralar ne olacak, geri iade olacak mı?
EK MTV'ye ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'ne yapılan iptal başvurusu, 28 Eylül 2023 tarihinde esastan görüşülecektir. Mahkeme, iptal başvurusunu kabul ederse, EK MTV'nin iptali ile birlikte ilk taksitin de geri ödenmesi gerekecektir.
Ek MTV ne kadar ödendi?
Düzenleme ile 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ödemelerin ağustos ve kasım ayları olmak üzere iki taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştı. Ek MTV'de ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti.