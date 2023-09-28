|
Özgün

Ek MTV iptali için karar günü

2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ödemelerin ağustos ve kasım ayları olmak üzere iki taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştı. Anayasa Mahkemesi, motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini bugün esastan görüşecek. Peki Ek MTV iptal olursa ne olur? Ek MTV iptal olursa ödenen paralar ne olacak, geri iade olacak mı?

10:12 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ek MTV iptal kararı son durum nedir?

Ek MTV iptal kararı son durum nedir?

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin iptali için gözler Anayasa Mahkemesi’ne çevrildi. Kahramanmaraş depremlerinin yaralarını sarmak üzere finansman ihtiyacını karşılamak için getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne CHP itiraz etmiş, kararın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi ek MTV başvurusunu inceledi

Anayasa Mahkemesi motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin hem iptali hem de yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu inceledi.

Anayasa Mahkemesi’nin ek MTV kararı ne zaman açıklacak?

Dosyayı 28 Eylül Perşembe günü esastan görüşmeye karar veren mahkeme, iptal istemini de karara bağlayacak.

Ek MTV iptal olursa ödenen paralar ne olacak, geri iade olacak mı?

EK MTV'ye ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'ne yapılan iptal başvurusu, 28 Eylül 2023 tarihinde esastan görüşülecektir. Mahkeme, iptal başvurusunu kabul ederse, EK MTV'nin iptali ile birlikte ilk taksitin de geri ödenmesi gerekecektir.

Ek MTV ne kadar ödendi?

Düzenleme ile 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ödemelerin ağustos ve kasım ayları olmak üzere iki taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştı. Ek MTV'de ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti.


Ek MTV ne kadar? Hangi araç ne kadar ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyeceği belli oldu
Ek MTV ne kadar? Hangi araç ne kadar ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyeceği belli oldu

Ek MTV ilk taksit ödeme tarihleri ne zaman başlayacağı araç sahiplerinin gündeminde. 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için MTV vergisi iki katına yükseltildi. Bu kapsamda 2023’te bir kere olmak şartı ile ek MTV vergisi ödenecek. Ödenecek tutar, 2023 için belirlenen MTV kadar olacak. Araç sahipleri “MTV ek vergi ne zaman ödenecek?” sorusuna cevap aramaya başladı. MTV ek vergide ilk taksit, yasanın yürürlüğe girdiği ayı izleyen ay sonuna kadar ödenecek. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar uygulanacak. Ek MTV ikinci taksiti ise kasım ayı sonuna kadar ödenecek. Peki hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?


#Ek MTV
#anayasa mahkemesi
#Motorlu Taşıtlar Vergisi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TEKNOFEST İzmir'de, ikinci gün etkinlikleri başladı! İzmir TEKNOFEST'e nasıl gidilir?