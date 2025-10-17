10 saat kesintiye tazminat

2025 yılı tazminat rakamları şu şekilde: “160 kilovat altı olan mesken aboneleri için 554 TL, 160 kilovat altı olan diğer aboneler için bin 107 TL, 160 kilovat ile 630 kilovat arasındaki kullanıcılar için 3 bin 323 TL, 630 kilovat üzerindeki kullanıcılar için 6 bin 647 TL.” Örneğin, Ankara’da yaşayan bir vatandaş, bulunduğu bölgede 11 saatlik bir elektrik kesintisi yaşadı. Bu süre, kent altı dağıtım bölgesinde belirlenen 10 saatlik sınırı aştığı için uzun süreli kesinti tazminatı hakkı doğuyor. Abonenin anlaşma gücü 160 kilovat altı mesken sınıfındaysa, EPDK’nın belirlediği rakama göre 554 TL tazminat hakkı kazanıyor. Ayrıca, düzenlemeyle birlikte dağıtım ve tedarik şirketleri kullanıcılara 1,6 milyar TL’lik tazminatı hak sahiplerinin faturalarına yansıtacak.