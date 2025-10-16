Lokanta ve kafelerde yeni dönem: Fahiş fiyat artışları anında tespit edilecek tüm işletmelerin menü bilgisi tek bir sitede yer alacak









SİSTEM YEME-İÇME SEKTÖRÜNDE TEK ADRES OLACAK





TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve tüketicilerin farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan "Market Fiyatı" uygulamasına eklenecek bir sekme ile artık restoran, kafe, pastane gibi işletmelerin de menülerini buraya girmelerine olanak tanınacak.





Ticaret Bakanlığı'nın Google Play ve App Store'dan da indirilebilen uygulama içeriğinde lokanta, restoran, kafe ve pastane menülerinin görülebileceği ilave bir sekme açılmasına yönelik çalışma yürüttüğü öğrenildi.





Açılacak bu sekme üzerinden 81 ilin tümünde faaliyet gösteren yeme-içme sektöründeki işletmeler güncel menülerini girecek.







