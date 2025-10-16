Lokanta ve kafelerde yeni dönem: Fahiş fiyat artışları anında tespit edilecek tüm işletmelerin menü bilgisi tek bir sitede yer alacak

Fiyatında piyasa koşullarına uygun olmayan artış yapanlar takibe alınacak. İşletmeler her fiyat artış ve azalışını sisteme anında girmekle yükümlü olacak.
YAPAY ZEKA İLE DENETLENECEK
Ticaret Bakanlığı'nın Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında uygulamaya aldığı "işletmelere fiyat bilgisi paylaşma zorunluluğunun" detayları belli oldu. Buna göre, Türkiye genelindeki tüm lokanta, restoran, kafe ve pastaneler, mevcuttaki fiyatlarını içeren menülerini daha önce açılan marketfiyati.org.tr'ye girmekle yükümlü olacak. Ayrıca işletmelerin menülerinin fiyatlarında değişiklik yapma sıklığı, değişikliğin artış ya da azalış yönündeki hareketi yapay zeka ile takip edilecek.
TÜM FİYAT BİLGİLERİ ORTAK BİR İNTERNET SİTESİNDE YER ALACAK
Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hala çalışılmaya devam edilirken, lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmelerin, fiyat listelerine ilişkin bilgilerini "marketfiyati.org.tr"ye girmesinin kararlaştırıldığı öğrenildi.
SİSTEM YEME-İÇME SEKTÖRÜNDE TEK ADRES OLACAK
TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve tüketicilerin farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan "Market Fiyatı" uygulamasına eklenecek bir sekme ile artık restoran, kafe, pastane gibi işletmelerin de menülerini buraya girmelerine olanak tanınacak.
Ticaret Bakanlığı'nın Google Play ve App Store'dan da indirilebilen uygulama içeriğinde lokanta, restoran, kafe ve pastane menülerinin görülebileceği ilave bir sekme açılmasına yönelik çalışma yürüttüğü öğrenildi.
Açılacak bu sekme üzerinden 81 ilin tümünde faaliyet gösteren yeme-içme sektöründeki işletmeler güncel menülerini girecek.
VATANDAŞLAR MENÜLERİ KARŞILAŞTIRABİLECEK
Vatandaşlar hem bu işletmelere gitmeden, hem de gittiklerinde önlerine gelen menü ile sisteme girdikleri menüyü karşılaştırma imkanı bulacak. Eğer işletme güncel menüsünü sisteme girmemiş ve vatandaşa verdiği menüde artış yönünde bir fark varsa vatandaş bu durumu işletmeye bildirerek sistemdeki daha düşük olan fiyatın uygulanmasını isteyebilecek. Bakanlığa bu durumu şikayet etmesi halinde de işletmeye fiyat farkı bulunan ürün başına cezai işlem uygulanacak.
YAPAY ZEKA TAKİP EDECEK
Ayrıca işletmelerin menülerinin fiyatlarında değişiklik yapma sıklığı, değişikliğin artış ya da azalış yönündeki hareketi yapay zeka tarafından izlenecek.
Sabah'ın haberine göre söz konusu izlemede piyasadaki fiyat hareketlikleri yani asgari ücret zammı, kira enflasyonu, elektrik veya doğalgaz zammı, meyve-sebze ya da et ürünleri üzerinde bir fiyat farkı oluşup oluşmadığı gibi piyasa koşullarını etkileyen durumların varlığı gözetilecek.
Söz konusu faktörlerde herhangi bir zam gerçekleşmemişken menülerine zam yansıtan ya da gerçekleşen zammın çok üzerinde fiyatlarına fark yansıtan işletmeler olduğunda bu durum fahiş fiyat kategorisinde değerlendirilecek. İşletmelerin menü fiyatı değiştirme sıklığı düzenli olarak sistem tarafından bakanlığa raporlanacağı gibi fiyatında piyasa koşullarına uygun olmayan artış yapanlar takibe alınarak cezai yaptırım uygulanacak.