106 fabrika için engellerin kaldırılması bekleniyor

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, yazılı açıklamasında, ORSİAD üyesi 106 sanayicinin yaklaşık 9 yıl önce, OSTİM ve İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerlerini büyütmek amacıyla ORSİAD Üyeleri Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi'ni kurduklarını hatırlattı.

Söz konusu kooperatifin 2011'de Kahramankazan Belediyesinden ihaleyle yaklaşık 500 dönümlük arazi satın aldığını anımsatan Çamur, "ORSİAD yönetimi olarak göreve gelir gelmez, Kahramankazan Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili bakanlıklarımızla çok yoğun bir temas trafiği başlattık. Kazan Belediyesi ile alakalı bürokratik engellerin ortadan kaldırılması noktasında, Büyükşehir Belediyemizin sözü, ciddi gayreti var. Bugün dünden daha umutluyuz ve önümüzdeki nisan ayında toplam 106 fabrikamızın temelini atacağımızı umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kahramankazan'da kurmayı planladıkları sanayi sitesinde yer alacak iş yerlerinin, 2 bin metrekare olacağının altını çizen Çamur, şunları kaydetti:

"Modern altyapı ve üstyapı tesisleriyle, çağımızın gereklerine uygun sosyal donatıları ve çevreci ruhuyla Türkiye'nin örnek sanayi siteleri arasında yer alacak sitemiz, ülkemizin ve bölgemizin kanayan yarası işsizliğe de neşter vuracak. ORSİAD Üyeleri Küçük Sanayi Yapı Kooperatifinin Kahramankazan'da satın aldığı 500 dönümlük araziye 106 fabrika kurulacak. 16 ayda tamamlamayı hedeflediğimiz sanayi sitesinin bütçesi hazır. Projeyle ilgili bürokratik engellerin aşılması halinde, fabrikaların temeli nisan ayında atılacak ve bittiğinde 3 bin kişiye ekmek kapısı olacak."

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