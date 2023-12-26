1.1 milyon konuta temiz enerji

Dünyada ve Türkiye’de Yenilenebilir Enerjinin Durumu Raporu yayınlandı. İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği tarafından hazırlanan raporda Enerji Bakanlığı’nın son 14 yılda 2 bin 781 yenilenebilir enerji projesine 829 milyon avro destek verdiği belirlenirken, bu kapsamda 1 milyon 132 bin konutun temiz enerjiden faydalandığı ortaya çıktı. Temiz enerjiden faydalanan konutlar sayesinde yıllık 698 megawatt enerji üretilirken bu enerji ile 1 milyon 248 bin otomobilin karbon salınımına eş değer bir salınımın önüne geçildi.

Türkiye genelinde aralarında ticaret ve sanayi odaları, sivil toplum kuruluşları ve organize sanayi bölgelerinin bulunduğu kuruluşlar arasında yapılan araştırma, Türkiye’nin yeşil dönüşümü için enerji alanında yapılması gerekenleri de verilerle belirledi.

3,6 MİLYAR İNSAN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE SAVUNMASIZ

Raporda Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’ne (IPCC) göre 3.3 ila 3.6 milyar insanın iklim değişikliğine karşı oldukça savunmasız oldukları belirtilirken, çok sayıda bilimsel çalışmaya göre ise iklim değişikliğine karşı gerekli önlemler alınmadığı takdirde bu yüzyılın sonuna ulaşmadan yerküre üzerindeki canlı yaşamının kayda değer şekilde azalacağının tahmin edildiği ifade edildi.

Ekonomik kalkınmada önemli etken

Araştırma sonuçlarıyla ilgili bilgi veren proje yöneticisi Nuray Çaltı, raporda ara karar vericileri OSB’ler, ticaret ve sanayi odaları ve iklim, çevre ve enerji alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğunu söyledi. Çaltı, “Araştırmamızda ara karar vericiler, Türkiye'deki en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarının rüzgâr, güneş, hidrojen, biyokütle, biyogaz ve jeotermal olduğunu düşünüyor. Bu kaynakların sürdürülebilir enerji üretimi, hava ve su kirliliğini azaltma ve yerel ekonomik kalkınmada önemli olduğu konusunda hemfikirler” dedi.







