Türkiye 120’yi aşkın Suudi Arabistanlı şirketi ağırlayacak. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Invest Saudi işbirliğinde İstanbul’da düzenlenecek iş forumunda, Türkiye’nin büyük altyapı projelerinde kullandığı Kamu - Özel İşbirliği (KÖİ) modeli ile İstanbul Finans Merkezi hakkında yatırımcılara bilgi verilecek. Forumda, Suudi Arabistan’ın enerji, bankacılık, madencilik, savunma ve emlak devleri Türk şirketlerle temas edecek.
FIRSATLAR TANITILACAK
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Suudi Arabistan’ın ulusal yatırım teşvik platformu Invest Saudi işbirliğinde 16 Şubat’ta İstanbul’da düzenlenecek iş forumuna; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra, Suudi Arabistan Krallığı Yatırım Bakanı Khalid A. Al Falih ve Suudi Arabistan Krallığı Turizm Bakanı Ahmed Bin Aqil Al-Khateeb’in de katılması bekleniyor.
Forumda, Türkiye’nin büyük altyapı projelerinde kullandığı KÖİ modelindeki fırsatlar Suudi yatırımcılara tanıtılacak.
YENİ TİCARET ALANLARI
Milliyet'te yer alan habere göre; Türkiye’nin finans stratejisinde önemli yere sahip olan İstanbul Finans Merkezi hakkında yatırımcılara bilgi verilecek forumun, Türk şirketlerine yeni ticaret alanları yaratmak için önemli fırsat ve teşvikler sunacağı belirtiliyor.
Foruma katılacak Suudi Arabistanlı şirketler arasında Saudi Aramco, Saudi Gold Refinery, Saudi National Bank, Riyad Bank, Saudi Airlines ve Saudi Telecom Company de var.