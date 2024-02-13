Otomotiv sektörü, 2023 yılında rekor satış rakamlarıyla dikkat çekti ve sıfır araçlara olan talep durmak bilmedi. Bu süreçte üretilmiş ve 2023 model olan araçların satışları hız kesmeden devam ediyor. Ancak, stoklarda bulunan ve bir yaşına ulaşmış olan sıfır otomobillerde 2024 yılı itibariyle bir artış gözlemleniyor. Bazı markaların piyasaya sunduğu sınırlı sayıdaki 2024 model araçlar da satışa sunularak tüketicilere ulaştırılmaya başlandı. İşte sıfır araba fiyatları...