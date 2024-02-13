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Ekonomi

120 Suudi dev şirket Türkiye'ye geliyor: Enerjiden savunmaya çok sayıda alanda yeni yatırımlar yolda

120’yi aşkın Suudi şirket Türk şirketleriyle temas kurmak için İstanbul’a geliyor. Enerjiden bankacılığa, savunmadan havacılığa kadar pek çok alanda yatırım fırsatları kollayacak şirketler arasında Saudi Aramco, Saudi Gold Refinery, Saudi National Bank, Riyad Bank, Saudi Airlines ve Saudi Telecom Company de yer alıyor. İstanbul’da düzenlenecek iş forumunda Türkiye’nin büyük altyapı projelerinde kullandığı KÖİ modelindeki fırsatlar da tanıtılacak.

12:22 - 13/02/2024 Salı
Diğer
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye 120’yi aşkın Suudi Arabistanlı şirketi ağırlayacak. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Invest Saudi işbirliğinde İstanbul’da düzenlenecek iş forumunda, Türkiye’nin büyük altyapı projelerinde kullandığı Kamu - Özel İşbirliği (KÖİ) modeli ile İstanbul Finans Merkezi hakkında yatırımcılara bilgi verilecek. Forumda, Suudi Arabistan’ın enerji, bankacılık, madencilik, savunma ve emlak devleri Türk şirketlerle temas edecek.


FIRSATLAR TANITILACAK


Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Suudi Arabistan’ın ulusal yatırım teşvik platformu Invest Saudi işbirliğinde 16 Şubat’ta İstanbul’da düzenlenecek iş forumuna; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra, Suudi Arabistan Krallığı Yatırım Bakanı Khalid A. Al Falih ve Suudi Arabistan Krallığı Turizm Bakanı Ahmed Bin Aqil Al-Khateeb’in de katılması bekleniyor.


Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun da düzenleyicileri arasında yer aldığı foruma turizm, altyapı, inşaat, enerji, dijital teknolojiler, gıda, sağlık hizmetleri, ilaç, elektronik aletler, otomotiv ve finansal hizmetler sektörlerinden Türk ve Suudi şirketler katılacak.

Forumda, Türkiye’nin büyük altyapı projelerinde kullandığı KÖİ modelindeki fırsatlar Suudi yatırımcılara tanıtılacak.


YENİ TİCARET ALANLARI


Milliyet'te yer alan habere göre; Türkiye’nin finans stratejisinde önemli yere sahip olan İstanbul Finans Merkezi hakkında yatırımcılara bilgi verilecek forumun, Türk şirketlerine yeni ticaret alanları yaratmak için önemli fırsat ve teşvikler sunacağı belirtiliyor.


Suudi şirketlerin katılımıyla inşaat ve altyapı konularında bağımsız panel düzenlenecek olan forumda, ticaret ve sanayide çevreye uyumlu yeşil yatırım ortamı oluşturulması ve gıda güvenliğinde işbirliği de masaya yatırılacak.

Foruma katılacak Suudi Arabistanlı şirketler arasında Saudi Aramco, Saudi Gold Refinery, Saudi National Bank, Riyad Bank, Saudi Airlines ve Saudi Telecom Company de var.




#Suudi Arabistan
#Saudi Aramco
#Saudi Gold Refinery
#Saudi National Bank
#Riyad Bank
#Saudi Airlines
#Yatırım
#Türkiye
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