124 ülkeden katılımcı ağırlayacak

Bu yıl 19'uncu kez kapılarını açacak MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı için geri sayım başladı. 2-5 Kasım tarihlerinde TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek organizasyona, 124 ülkeden sanayici, yatırımcı ve girişimci iş insanı İstanbul'da bir araya gelecek. 100 binin üzerinde ziyaretçi ve katılımcının ağırlanacağı organizasyon kapsamında ayrıca D-8 Büyükelçiler Zirvesi düzenlenecek. Fuara ilişkin düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, dünyanın dört bir yanından sanayici, yatırımcı ve girişimci iş insanının İstanbul'da bir araya geleceğini söyledi. Asmalı, farklı etkinlikler ile fuarın aynı zamanda bir ticari diplomasi zirvesi olacağını da ifade etti.

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24 FARKLI SEKTÖRDEN FİRMA GELİYOR

Asmalı, 60'tan fazla ülkeden nitelikli alım heyetinin üyelerden gelen talepler doğrultusunda şekillendiğini ve hedef pazarlara yönelik ürün ve hizmet odaklı bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Asmalı, "Burada bütün sektörlerin bir araya geleceği, yaklaşık 24 farklı sektörden katılımcı ve ziyaretçileri, bir araya getireceğimiz bir fuar olacak. Bu fuar kapsamında 5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi oluşturmayı hedefliyoruz. Türkiye, bölgesel ve küresel ticaretin merkezi konumunda. Ülkemizin stratejik konumu ve barındırdığı potansiyel büyük fırsatlar sunuyor" dedi.

ÖNEMLİ COĞRAFYALARDAN ZİYARETÇİ AKINI

Salgının ardından bu yıl üretim, ihracat ve iş birliği stratejileri açısından çok daha katma değerli bir sürece imza atacaklarını bildiren Asmalı, "124 ülkeden ziyaretçi akını bekliyoruz. Avrupa, Asya, Sahra altı Afrika ve Ortaoğu ve Kuzey Afrika yani MENA bölgesinden ciddi bir katılım olacağını öngörüyoruz. Azerbaycan, Rusya, Çin, Katar, Suudi Arabistan, Fas, Endonezya, Nijerya, Pakistan, İran ve Cezayir başta olmak üzere farklı 50 ülkeden alım heyeti ağırlayacağız" diye konuştu.

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TÜRKİYE İÇİN FIRSAT PENCERESİ AÇILIR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in "Türkiye’de bir doğal gaz merkezi kurulabilir" açıklamasını değerlendiren Asmalı, şunları kaydetti: "Bu aslında, Türkiye için fırsat pencereleri açabilir. Türkiye boru hattından yaklaşık 2 milyar doların üstünde bir gelir elde ediliyor. Bu noktada Türk Akım'ın yanına yeni hatların gelmesi Türkiye’yi bir enerji koridoru haline getirebilir. Özellikle Azerbaycan ve İran gazının Türkiye üzerinden geçmesi, Türkiye'yi müthiş bir enerji koridoru, dünyada üzerinden en çok gaz hattının geçtiği enerji koridoru haline getirebilir."

ENERJİ KORİDORUNDA AÇILIM OLABİLİR

Mahmut Asmalı, enerji koridorunun Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Putin'in açıklamaları da tıpkı tahıl koridorunda olduğu gibi Türkiye'nin bir enerji koridoru olması noktasında da bir kapı aralıyor. Bu durum Türkiye için bir fırsat olabilir. Cumhurbaşkanı’mızın güvenilir kişiliği, arabulucu rolündeki bütün dünya liderlerinin kabul ettiği bir noktada olması önemli. Bu noktada, Türkiye'yi özellikle Avrupa’yı bekleyen enerji sıkıntısında enerji koridoru noktasında bir açılım yapabilir. Türk gazı da devreye giriyor. Türkiye, dünyadaki gaz fiyatlarının belirlenmesi noktasında da bir üs olabilir. Dolayısıyla Türkiye büyük bir fırsat sunabilir."

FİZİKİ VE ONLINE FUARCILIK DENEYİMİ

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise MÜSİAD EXPO'nun hibrit formatta düzenlendiğini ve dijital dünyanın ayrıcalıkları ile yüz yüze iletişimin sunulacağını vurguladı. Ersözlü, 500’e yakın katılımcı firmanın, 90 bin metrekarelik kapalı alanda yer alacağını ve her salonun kendi ihtisas alanına göre ayrı bir fuar olarak tasarlandığını dile getirdi. Fuar için 3 bin 200 iş insanın kayıt oluşturduğunu belirten Ersözlü, fuar tarihi yaklaştıkça bu sayının 7-8 bine çıkmasını beklediklerini kaydetti.

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