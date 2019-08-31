Ekonomi 140 gün sonra vira bismillah
TÜRKİYE EKONOMİSİ

140 gün sonra vira bismillah

Av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle, balıkçılar 140 gün sonra ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açılıyor. Sezonun açılışı, bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacak. 1 milyar dolarlık ihracat yapan sektör, yeni sezondan umutlu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Av yasağının bu gece yarısı bitmesiyle denize açılmak için sabırsızlanan balıkçılar son hazırlıklarını yaparken, hepsinin temennisi bereketli bir sezon geçirebilmek. Bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak yeni sezonla birlikte balıkçılar, 140 gün sonra yeniden 'Vira Bismillah' diyecek.

HAMSİ, İSTAVRİT VE LÜFER BOL OLACAK

Ahmet Tuncay Sagun

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi ve İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Başkan Vekili Ahmet Tuncay Sagun, alabalık, çipura ve levrek üretiminde Avrupa'da zirvede yer aldıklarına dikkati çekerek "Bu yıl hamsi, istavrit ve lüfer bol olacak. Yerli ve milli ürünümüz balıkta ihracatımız 1 milyar dolara ulaştı. Bereketli bir yıl bekliyoruz" ifadelerini kullandı. İSHİB Başkanı Sagun, 2019 balıkçılık sezonunun başlamasının öncesinde, sezona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İHRACATTA 1 MİLYAR DOLARLIK BAŞARI

Sagun, su ürünleri ihracatının, 2018 yılında bir önceki seneye göre yüzde 12,5 artışla 958 milyon dolara yükseldiğini belirterek, "Son 12 aylık ihracatımız yüzde 5 artışla 1 milyar dolara ulaştı, sene sonunda ise 1 milyar doların üzerine rahatlıkla çıkacağız" şeklinde konuştu. "Yerli ve milli kavramı tam olarak da bizim sektörümüzü anlatıyor" diyen Sagun sözlerini şöyle sürdürdü: "İthal girdi kullanmadan tamamen yerli kaynaklarımızla çalışıyoruz. Türkiye toplam ihracatının kilogram birim fiyatı ortalama 1,28 dolar seviyesinde iken, su ürünleri sektörü 5,69 dolara ulaştı. Katma değerimiz sürekli artıyor. Bu hem ülke hem de sektör açısından sevindirici. Bu yıl ocak ayından itibaren en çok ihracat yapılan ilk 10 ülke de sırasıyla Hollanda, İtalya, Rusya, Almanya, Japonya, Yunanistan, Birleşik Krallık, İspanya, ABD ve Çin oldu."

REKLAM
  • Levrekte Avrupa'nın zirvesindeyiz
  • Dünya su ürünleri sıralamasında lider ülkenin 57,8 milyon ton ile Çin olduğunu kaydeden Sagun, "Türkiye ise 45'inci sırada yer alıyor. Toplam üretimimiz 2017 yılı sonu itibari ile 630 bin 820 ton. Dünya üretimindeki payımız da yüzde 0,34. Avrupa'da alabalık üretiminde birinci, çipura ve levrekte ikinci sırada yer alıyoruz. Başlıca levrek, çipura, alabalık ve orkinos ihracatı gerçekleştiriyoruz. Çipura, levrek ve alabalık ihracatı konusunda başlıca ihracat pazarımız AB ülkeleri. Hollanda, Almanya, Yunanistan özellikle öne çıkıyor." bilgisini verdi. Sagun, su ürünleri sektörünün özellikle Avrupa pazarında gücünü pekiştirdiğini bildirdi.

Kamuda yarı zamanlı çalışma dönemi
EKONOMİ
Kamuda yarı zamanlı çalışma dönemi


Kararlıyız güçlüyüz

Kararlıyız güçlüyüz

​30 Ağustos Zaferi'nin 97. yılı coşkuyla kutlandı.
FETÖcü doktorlar özelde cirit atıyor

FETÖ'cü doktorlar özelde cirit atıyor

​Yüzlerce askeri sahte raporla attılar, ödül gibi ceza ile kurtuldular.
İBB önünde isyan

İBB önünde isyan

​Atılan kısa mesajlarla hergün yüzlerce personelin görevine son veriliyor.
Fatura cepleri yakacak

Fatura cepleri yakacak

Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 14.97 zam yapıldı.
'Zorla' yardım

'Zorla' yardım

​CHP'li Özcan, Boluspor'a destek olmayan esnafa zorluk çıkaracak.
Kayseri'de <br>unutulmaz maç

Kayseri'de
unutulmaz maç

5 gol atıldı 5 de kırmızı kart çıktı bu da son sahne.

Her an her şeyi yapabiliriz

Her an her şeyi yapabiliriz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova dönüşü, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Karagül'ün sorularını cevapladı.
Alman siyasetinde Erdoğan depremi

Alman siyasetinde Erdoğan depremi

Güngör'ün başkan seçilmesinden sonra istifalar peş peşe geldi.
ABD bildiğimiz gibi

ABD bildiğimiz gibi

BAE'den kalkan uçak Doğu Akdeniz'de keşif yaptı.
Erdoğan'dan <br>atama kararı

Erdoğan'dan
atama kararı

​Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Temsilciliklerine 12 atama yapıldı.
Yeni zaferler gelecek

Yeni zaferler gelecek

Erdoğan, Fırat'ın doğusuna ilişkin mesajlar verdi.
İki ismi<br> ilk kez çağırdı

İki ismi
ilk kez çağırdı

​Şenol Güneş, A Milli Takımımızın kadrosunu açıkladı.
Taksiciler 'zam' kuyruğunda

Taksiciler 'zam' kuyruğunda

Zamlı tarife pazartesi günü başlıyor.
Seçim vaadini<br>inkar ettiler!

Seçim vaadini
inkar ettiler!

'Ücretsiz olacak' dedikleri öğrenci servislerine zam yapmışlardı.
Merkez<br> Bankası'na atama

Merkez
Bankası'na atama

​Murat Çetinkaya ve Oğuzhan Özbaş başkan yardımcısı oldu.
İzmir sallandı

İzmir sallandı

Ege Denizi'nde deprem: İzmir ve Aydın'da hissedildi

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.