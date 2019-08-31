140 gün sonra vira bismillah

Av yasağının bu gece yarısı bitmesiyle denize açılmak için sabırsızlanan balıkçılar son hazırlıklarını yaparken, hepsinin temennisi bereketli bir sezon geçirebilmek. Bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak yeni sezonla birlikte balıkçılar, 140 gün sonra yeniden 'Vira Bismillah' diyecek.

HAMSİ, İSTAVRİT VE LÜFER BOL OLACAK

Ahmet Tuncay Sagun

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi ve İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Başkan Vekili Ahmet Tuncay Sagun, alabalık, çipura ve levrek üretiminde Avrupa'da zirvede yer aldıklarına dikkati çekerek "Bu yıl hamsi, istavrit ve lüfer bol olacak. Yerli ve milli ürünümüz balıkta ihracatımız 1 milyar dolara ulaştı. Bereketli bir yıl bekliyoruz" ifadelerini kullandı. İSHİB Başkanı Sagun, 2019 balıkçılık sezonunun başlamasının öncesinde, sezona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İHRACATTA 1 MİLYAR DOLARLIK BAŞARI

Sagun, su ürünleri ihracatının, 2018 yılında bir önceki seneye göre yüzde 12,5 artışla 958 milyon dolara yükseldiğini belirterek, "Son 12 aylık ihracatımız yüzde 5 artışla 1 milyar dolara ulaştı, sene sonunda ise 1 milyar doların üzerine rahatlıkla çıkacağız" şeklinde konuştu. "Yerli ve milli kavramı tam olarak da bizim sektörümüzü anlatıyor" diyen Sagun sözlerini şöyle sürdürdü: "İthal girdi kullanmadan tamamen yerli kaynaklarımızla çalışıyoruz. Türkiye toplam ihracatının kilogram birim fiyatı ortalama 1,28 dolar seviyesinde iken, su ürünleri sektörü 5,69 dolara ulaştı. Katma değerimiz sürekli artıyor. Bu hem ülke hem de sektör açısından sevindirici. Bu yıl ocak ayından itibaren en çok ihracat yapılan ilk 10 ülke de sırasıyla Hollanda, İtalya, Rusya, Almanya, Japonya, Yunanistan, Birleşik Krallık, İspanya, ABD ve Çin oldu."

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Levrekte Avrupa'nın zirvesindeyiz

Dünya su ürünleri sıralamasında lider ülkenin 57,8 milyon ton ile Çin olduğunu kaydeden Sagun, "Türkiye ise 45'inci sırada yer alıyor. Toplam üretimimiz 2017 yılı sonu itibari ile 630 bin 820 ton. Dünya üretimindeki payımız da yüzde 0,34. Avrupa'da alabalık üretiminde birinci, çipura ve levrekte ikinci sırada yer alıyoruz. Başlıca levrek, çipura, alabalık ve orkinos ihracatı gerçekleştiriyoruz. Çipura, levrek ve alabalık ihracatı konusunda başlıca ihracat pazarımız AB ülkeleri. Hollanda, Almanya, Yunanistan özellikle öne çıkıyor." bilgisini verdi. Sagun, su ürünleri sektörünün özellikle Avrupa pazarında gücünü pekiştirdiğini bildirdi.