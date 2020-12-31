Ekonomi 1428 yeni alanda üretim başladı OSBde 153 bin yeni istihdam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​1428 yeni alanda üretim başladı: OSB'de 153 bin yeni istihdam

1428 yeni alanda üretim başladı: OSB'de 153 bin yeni istihdam

Organize sanayi bölgeleri salgına rağmen 2020’de 153 bin yeni istihdam sağladı. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükcü, “2020 yılı içinde 1428 yeni parselde üretim başladı. 3’ü tarıma dayalı olmak üzere 14 yeni OSB kuruldu” dedi.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Dünyayı etkisine alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye’de de ekonomiyi ve sosyal hayatı derinden etkilediğine işaret eden Kütükcü, üretimdeki olumsuz durumun, temmuzda telafi edildiğini vurguladı.
Dünyayı etkisine alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye’de de ekonomiyi ve sosyal hayatı derinden etkilediğine işaret eden Kütükcü, üretimdeki olumsuz durumun, temmuzda telafi edildiğini vurguladı.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, OSB’lerin 2020’yi, üretime açılan 1428 sahada 153 bin yeni istihdamla kapattığını söyledi.

SALGIN ÖNCESİNİN ÜZERİNE ÇIKILDI

Dünyayı etkisine alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye’de de ekonomiyi ve sosyal hayatı derinden etkilediğine işaret eden Kütükcü, üretimdeki olumsuz durumun, temmuzda telafi edildiğini vurguladı. OSB’lerin üretim potansiyelinin ölçülmesinde, elektrik tüketiminin veri oluşturduğunu belirten Kütükcü, salgınla üretimde yaşanan şokun nisan ayı elektrik tüketimine de yansıdığını vurguladı.

Memiş Kütükcü
  • Bu yılın nisan ayında görülen yüzde 33’lük kaybın, enerji tüketiminde en dip nokta olduğunu ifade eden Kütükcü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mayıs ve haziran aylarındaki toparlanma ile beraber temmuzda pandemi öncesindeki pozitif alana geçtik hamdolsun. Bu süreci OSB’ler olarak hızlı toparladık. Şu anda geldiğimiz nokta kasım ayında 2019’un aynı ayına göre elektrik tüketimi yüzde 8,4 oranında arttı. Yani salgın öncesinin üzerine çıktık. Temmuz ayından bu yana da üzerindeyiz. Türkiye’de üreticiler, sanayiciler ve OSB’lerde kümelenen sektörümüz, pandeminin olumsuz etkilerini hızla onararak, temmuzdan bu yana salgın öncesinin üstünde bir performansla faaliyetini sürdürüyor.”

14 YENİ OSB KURULDU

Kütükcü, hızla toparlanma ve üretimdeki performansın yanı sıra OSB’lerde yatırım hareketliliğinin de sürdüğüne dikkati çekerek, “2020 yılı içerisinde 1428 yeni parselde üretim başladı. 3’ü tarıma dayalı olmak üzere 14 yeni OSB kuruldu. Son aylarda Konya, Adana, Mersin ve Diyarbakır gibi OSB’lerin tamamında yeni bir yatırım hareketliliği gözleniyor” ifadesini kullandı.

  • Sanayi üretiminin, salgın sürecinde de kararlılıkla devam ettiğinin altını çizen Kütükcü, sanayinin salgın öncesinin üzerindeki performansla üretimi aralıksız devam ettirdiğini belirtti. Kütükcü, OSB’lerin üretim, istihdam ve yatırımla ekonomiye sağladığı katkıya atıfta bulunarak, şunları kaydetti: “OSB’ler, Türkiye’nin üretim alanları ve üsleridir. Burada üretim yapan sanayi işletmeleri, doğrudan istihdam oluşturuyor. Buralar, ülkenin istihdam kaynaklarıdır. OSB’lerimiz 2020’de 153 binin üzerinde yeni istihdam sağladı. Pandeminin etkilerini onarmış süreçteyiz. Yeni üretim alanlarımızda, yeni istihdamlarla ekonomiye katkı vermeye devam ediyoruz.”
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