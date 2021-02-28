Ekonomi 15 ilde Bitcoin operasyonu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

15 ilde Bitcoin operasyonu

Hiçbir düzenlemeye tabii olmayan kripto para piyasasında dolandırıcılar istedikleri gibi at koşturuyor. Bitcoin başta dijital para üretimi yaparak yüksek kazanç elde etme vaadi ile 328 vatandaşı dolandırdıkları tespit edilen 37 kişilik bir şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 15 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda şebekenin 19 üyesi gözaltına alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şirketin dijital para üretimi yaparak yüksek kazanç elde etme vaadi ile vatandaşlardan para topladığını, bu yöntem ile dolandırıcılık faaliyeti yürütüldüğünü belirledi.

Uzun süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından 37 şüphelinin yakalanması için bu sabah İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Bursa, Balıkesir, Manisa, Konya, Samsun, Van, Nevşehir, Eskişehir, Kocaeli ve Sakarya olmak üzere 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 19 şebeke üyesi yakalanırken, adreslerde çok sayıda materyal ele geçirildi.

PİRAMİT YAPI İLE VURGUN

Söz konusu şebeke üyelerinin, dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirebilmek amacıyla “piramit yapı” kurdukları, bu yolla çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri anlaşıldı. Yapılan araştırmalarda yeni üyelerin sisteme dahil olmaları ile şüphelilerin bu şahıslar üzerinden haksız kazanç temin ettikleri ortaya çıkarıldı.

YÜZLERCE KİŞİYİ DOLANDIRDILAR

Şebeke üyelerinin şu ana kadar 328 kişiyi dolandırdıkları tespit edilirken, bu rakamın artabileceği kaydedildi. Şebeke tarafından gerçekleştirilen vurgunun boyutunun ise bir hayli yüksek olduğu öğrenildi. Dijital para vurgununda 1 milyon 270 bin, 12 bin dolar ve 4 milyon 177 bin TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Operasyonda yakalanan 19 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alındı. Zanlıların polisteki sorgusu sürerken, adreslerinde bulunamayan firari 18 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

ÇİFTLİK BANK GİBİ

Kripto para fiyatlarının denetimsiz bir şekilde artmasını fırsat bilen dolandırıcıların, düzenlemenin almadığı alanda rahatlıkla vurgun yapması dikkat çekiyor. Daha önce binlerce kişiyi dolandıran ve yüz milyonlarca liralık vurgun yapılan Çiftlik Bank yöntemine benzer bir yöntemle vatandaşlardan para toplayarak haksız kazanç elde ettiği anlaşıldı. Önceki gece yarısı yapılan operasyonda tespit edilen vurgun miktarı 16 milyon TL civarında olduğu belirlendi.

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