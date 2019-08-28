Ekonomi 150 ULAK hizmette
TÜRKİYE EKONOMİSİ

150 ULAK hizmette

Vodafone, Karadeniz bölgesinde yerli ve milli ULAK baz istasyonlarını başarıyla devreye aldı. 150 ULAK baz istasyonunu başarıyla devreye alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Colman Deegan
Colman Deegan

ULAK baz istasyonu

Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, ULAK projesi için ilk günden bu yana her türlü desteği verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

  • "Vodafone Türkiye olarak, yerli ve milli ürün ekosisteminin büyümesini önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Yazılım ve donanım alanında atılacak adımların yerli üreticilerle hayata geçirilmesini, teknoloji alanında Türkiye’nin dünyada söz sahibi olması açısından önemli buluyoruz. Yerli ürün üreten ve standartlara uygun olan her üreticiyle çalışıyoruz. Global tecrübemizi ve mühendislik bilgimizi en kapsamlı şekilde ULAK’ın geliştirilmesi için kullandık. Ağustos ayı itibariyle de ULAK baz istasyonlarını ticari şebekemizde devreye almaya başladık.

Vodafone Türkiye'den açıklama
EKONOMİ
Vodafone Türkiye'den açıklama


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