Altın fiyatları yükseldi mi? Gram ve çeyrek altın kaç para oldu?

Altın yatırımcısı, altın fiyatlarının değişkenliği için ABD kaynaklı verileri yakından takip ediyor. 1960 dolar seviyesinde bulunan ons altın için düşüş ya da artış yönlü hareketin ana besleyicisi olan ABD, aldığı kararlar ve ülke içinde yaşanan politik durumlar ile yatırımcıların hareketine yön veriyor. Son olarak Çin ile yaşanan TikTok krizi nedeniyle pozisyonunu alan pek çok yatırımcı, ons altın fiyatları belirlemelerinde önemli rol oynadı.

EKONOMİ Yatırımcının gözü altında: Gram ve çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Altın fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcıların yoğunlaştığı konulardan oldu. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 471 liradan işlem gördü. Altın uzmanları altın fiyatlarındaki son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu. Analistler, ABD-Çin ve AB-İngiltere arasında süregelen gerilimin altın fiyatlarını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

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ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları için yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılacak olan açıklamaya kilitlendi. Altın fiyatlarındaki hareketlilik ve ivme haftanın ikinci gününde devam ediyor. Hem altın yatırımı yapacak olanlar hem de hediye amaçlı altın alacaklar, özellikle gram ve çeyrek altın fiyatını sık sık takip ediyor. 15 Eylül'de altın fiyatları 472 liradan kapatırken 16 Eylül'e ise kısa bir düşüşün ardından tekrardan toparlanarak açılış yaptı.

Gram altın 467 TL’den alınıyor, 471 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın 764 TL’den alınıyor, 779 TL’den satılıyor.

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ONS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ons altın, şu dakikalarda 1960 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,5 azalarak 469,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 760,00 lira, Cumhuriyet altını 3.116,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybederek 469,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dün ve önceki gün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 471,80 472,00 469,60 469,80

Cumhuriyet Ata Lira 3.109,00 3.130,00 3.095,00 3.116,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 430,00 434,00 428,00 432,00

Lira(Tam) Ziynet 3,038,00 3.058,00 3,025,00 3.045,00

Yarım Ziynet 1.519,00 1.529,00 1.512,00 1.522,00

Çeyrek Ziynet 760,00 765,00 756,00 760,00