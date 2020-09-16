Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Altın fiyatları yükseldi mi? Gram ve çeyrek altın kaç para oldu?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

16 Eylül Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları yükseldi mi? Gram ve çeyrek altın kaç para oldu?

Yatırımcıların gözü kulağı altın fiyatlarındaki dalgalanmada. Altın fiyatları yükseldi mi? gram altın ne kadar oldu? çeyrek altın kaç TL oldu? gibi soruları takip eden yatırımcılar güne altın fiyatlarının yükselme haberi ile uyandı. Altın fiyatları yükselişe geçerken altın piyasasında da hareketlilik yaşanıyor. İşte 16 Eylül Çarşamba gününün altın fiyatları listesi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Altın yatırımcısı, altın fiyatlarının değişkenliği için ABD kaynaklı verileri yakından takip ediyor. 1960 dolar seviyesinde bulunan ons altın için düşüş ya da artış yönlü hareketin ana besleyicisi olan ABD, aldığı kararlar ve ülke içinde yaşanan politik durumlar ile yatırımcıların hareketine yön veriyor. Son olarak Çin ile yaşanan TikTok krizi nedeniyle pozisyonunu alan pek çok yatırımcı, ons altın fiyatları belirlemelerinde önemli rol oynadı.

Yatırımcının gözü altında: Gram ve çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?
EKONOMİ
Yatırımcının gözü altında: Gram ve çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Altın fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcıların yoğunlaştığı konulardan oldu. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 471 liradan işlem gördü. Altın uzmanları altın fiyatlarındaki son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu. Analistler, ABD-Çin ve AB-İngiltere arasında süregelen gerilimin altın fiyatlarını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Gram altın 456 liradan günü tamamladı
EKONOMİ
Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Gram altın 456 liradan günü tamamladı

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları için yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılacak olan açıklamaya kilitlendi. Altın fiyatlarındaki hareketlilik ve ivme haftanın ikinci gününde devam ediyor. Hem altın yatırımı yapacak olanlar hem de hediye amaçlı altın alacaklar, özellikle gram ve çeyrek altın fiyatını sık sık takip ediyor. 15 Eylül'de altın fiyatları 472 liradan kapatırken 16 Eylül'e ise kısa bir düşüşün ardından tekrardan toparlanarak açılış yaptı.

Gram altın 467 TL’den alınıyor, 471 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın 764 TL’den alınıyor, 779 TL’den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ons altın, şu dakikalarda 1960 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,5 azalarak 469,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 760,00 lira, Cumhuriyet altını 3.116,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybederek 469,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dün ve önceki gün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 471,80 472,00 469,60 469,80

Cumhuriyet Ata Lira 3.109,00 3.130,00 3.095,00 3.116,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 430,00 434,00 428,00 432,00

Lira(Tam) Ziynet 3,038,00 3.058,00 3,025,00 3.045,00

Yarım Ziynet 1.519,00 1.529,00 1.512,00 1.522,00

Çeyrek Ziynet 760,00 765,00 756,00 760,00

Abone Ol Google News
İlk aşıbugün yapılacak

İlk aşı
bugün yapılacak

​10 gün içerisinde 1300 kişi aşılanacak.
Kapıda yakalandılar

Kapıda yakalandılar

​Polis 123 kamerayı tek tek inceleyip takibe aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bodrum için talimat verdi: CHPli belediyelerin yapamadığını hükümet yapcak

Ayakta yolcu için dikkat çeken talep..

​Türkiye uçan otomobil yarışına erken girdi.

​Fiyatlar 110 bin TL'den başlıyor.
Adana'da korku dolu anlar

Adana'da korku dolu anlar

​Kız arkadaşını darp etti ve 9. kattaki balkondan sarkıttı.
Lozan masaya sürüldü

Lozan masaya sürüldü

Provokasyonu alışkanlık haline getiren Yunanistan'a karşı yeni adım.
Bozkır'dan ilk mesaj

Bozkır'dan ilk mesaj

​Doğu Akdeniz'deki gerilim diplomasi ve barışçıl yollarla çözülmeli.
Türkiye korkusu

Türkiye korkusu

​Yunanistan'dan Doğu Akdeniz gerilimi sonrasında flaş adım.
Yeni rota Meis'in güneyi

Yeni rota Meis'in güneyi

Oruç Reis bakım sonrasında 2 ay boyunca araştırma yapacak.
Sezer'in affettiği teröristler

Sezer'in affettiği teröristler

Af yetkisini kullanmakta rekor kırdı.
Cezeri havalandı

Cezeri havalandı

İlk uçuş testlerini başarıyla tamamladı.
CHP'li Barış Yarkadaş: Parti ilkelerinden uzaklaştı son 18 ayda 70 bin üye istifa etti
Gündem

CHP'li Barış Yarkadaş: Parti ilkelerinden uzaklaştı son 18 ayda 70 bin üye istifa etti

CHP'de patlak veren 'Atatürk' tartışmasının ardından bir TV programında gündemi değerlendiren CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, partinin ilkelerinden uzaklaştığını belirterek son 18 ayda binlerce üyenin istifa ettiğini söyledi. Yarkadaş, "Son 18 ayda İstanbul'da 41 bin 157 üye istifa etti. Sadece birkaç ilde 70 bine yakın üye kaybettik. Yönetimin oturup neden bu insanlara partiden istifa ediyor diye düşünmesi lazım" dedi.
Arap dünyası ihanet anlaşmasını protesto ediyor: Bahreyn ve Filistinliler sokaklarda
Dünya

Arap dünyası ihanet anlaşmasını protesto ediyor: Bahreyn ve Filistinliler sokaklarda

Bahreyn, BAE ve İsrail'in ihanet anlaşması Arap dünyasında protesto ediliyor. Filistin ve Bahreyn'de yüzlercekişi sokaklara dökülerek normalleşme anlaşmasını protesto etti.
Mersin'de hediye fidanla başladığı Guava üretimini 1500 ağaçla sürdürüyor: Faydası saymakla bitmiyor
Hayat

Mersin'de hediye fidanla başladığı Guava üretimini 1500 ağaçla sürdürüyor: Faydası saymakla bitmiyor

Mersinli 70 yaşındaki Mustafa Levent'in hayatı arkadaşının hediye ettiği bir fidanla değişti. Silifke ilçesinde 5 yıl önce öğretmen arkadaşının hediye ettiği fidanla, Güney Amerika’ya özgü guava üretimine başlayan emekli ziraat mühendisi Levent, ekim alanını bin 500 ağaca çıkardı. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanına sipariş gönderen Leven'in yetiştirdiği guava, vitanim yönünden zengin olan ve narenciye ürünlerinden. Daha çok C vitamini bulunduran guava meyvesini kilosu 5 TL'ye satılırken, fiyat İstanbul'daki marketlerde 40-50 TL'ye kadar çıkıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.