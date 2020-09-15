Yatırımcının gözü altında: Gram ve çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?

ABD ve Rusya'nın yaptığı aşı açıklamaları, ABD ile Çin arasındaki gerilimler, ABD işsizlik oranı açıklamaları ile altın fiyatları hareketli günler geçirmeye devam ediyor.
Altın fiyatlarındaki hareketlilik sonrası yatırımcılar kadar düğün yapacaklar da çeyrek altının fiyatının ne kadar olduğunu, tam altının kaç liradan alınıp satıldığını, gram altının fiyatında son durumu merak ediyor.
15 Eylül sabahında altın fiyatları şöyle oldu.. GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın fiyatları 15 Eylül Salı gününe dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketin de etkisiyle birlikte yükselişle başladı. Gram altın saat 08.30’da 473 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Çeyrek altın fiyatları 15 Eylül Salı günü tıpkı gram altın fiyatları gibi yükseliş seyrini sürdürüyor. Çeyrek altın fiyatları saat 08.30’da 766 lira alış ve 776 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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Turgutlu ilçesinde elektrik dükkanı işleten Murat Almışlar, 8 yıl önce kendi bahçesinde hobi olarak başladığı arıcılığı geliştirdi. Almışlar, arıcılıktan daha fazla gelir elde etmenin yollarını ararken, 3 yıl önce de arı zehri üretimini öğrendi.
Murat Almışlar, arılara zarar verilmeden zehrini kovanlardan toplamak için elektrik mesleğinin marifetlerini de kullanarak özel bir aparat geliştirdi. Kendi 150 kovan arısıyla yetinmeyen Almışlar, işlerini büyüterek Denizli, Muğla, Balıkesir, Bingöl, Elazığ gibi illere de giderek diğer arıcılardan arı zehri toplamaya başladı.
Almışlar, kovanlara yerleştirilen özel aparat sayesinde elektrik verilen arıların cama zehri bırakmasıyla elde ettiği arı zehrinin gramını yurt içine 400 TL'ye, yurt dışına ise 700 TL'ye satıyor. Cilt bakımı başta olmak üzere birçok hastalığının tedavisinde kullanılmaya başlanan arı zehri, özellikle Avrupa ülkeleri tarafından büyük ilgi görüyor.
'KOZMETİKTE DE SAĞLIKTA DA KULLANILIYOR' <br> <br> Arı zehrinin faydalarının saymakla bitmediğini ve birçok hastalığa iyi geldiğine yönelik araştırmaların sürdüğünü belirten Almışlar, şunları söyledi: 8 yıldır arıcılık yapıyorum. 3 yıldır da arı zehri üretimiyle ilgileniyorum. Bala dayalı arıcılık son zamanlarda iyice zorlaştığı için daha fazla kazanç elde etmek için farklı bir ürüne yöneldik. Diğer ürünlere baktığımızda arı zehri biraz daha ön plana çıkıyordu...
Ülkemizde üretiminin olmayışı ve pazarının olmayışı gibi zorlukları var. Gelişmelerle birlikte arı zehri de şu anda güzelleşmeye başladı. Gram fiyatı yurt içinde 400 TL'ye satılmakta, yurt dışına ise 700 TL'ye satışı yapılmaktadır. Arı zehri ağırlıklı olarak ilaç ve kozmetik sektörlerinde kullanılmakta. Kozmetikte yüz maskesi ve serum gibi ürünlerde kullanılmaktadır...
Yoğun olarak İngiltere, Almanya, Yeni Zelanda, Amerika ve Kanada'da yoğun olarak kullanılmaktadır. İlaç olarak da son zamanlarda ortaya çıkan araştırmalara göre de meme kanseri, romatizma ve pankreas kanserine çare olduğuna yönelik arı zehri üzerinde birçok araştırmalar yapılmaktadır. 3 yıl öncesine kadar biz hobi arıcılık yapıyorduk. 80 ila 100 kovan arası arımız vardı. Hala 150 kovanla çalışmaktayım...
Kendi arımızla üretimin az olacağını bildiğimizden arı zehri aparat sayımızı yükselterek 500, 600 ve 800 kovanı olan arıcıların yanına giderek, onların kovanlarından arı zehri toplayarak bu şekilde üretim miktarımızı yükseltiyoruz. Bu şekilde yarım kilo civarında şu an üretim yaptık. Önümüzdeki yıllarda 1 kilo, 2 kilo gibi arı zehri toplama hedefim var.
'KORONAVİRÜS TALEPLERİ ARTTIRDI <br> <br> Koronavirüs nedeniyle dünya üzerinde üretimin durmasına karşın, Türkiye'de devam eden üretimin pazar payının artmasına katkı sağladığını söyleyen Almışlar, taleplere yetişmekte zorluk çektiğini söyledi. Yeni Zelanda'dan, İngiltere ve Almanya'dan talepler geldiğini kaydeden Almışlar, Pandemi döneminin arı ürünlerine çok büyük katkısı oldu. Avrupa ülkeleri ve dünyada pandemi döneminde üretim dururken, biz de üretimin devam etmesi üreticiye faydası oldu...
Pandemi ile birlikte diğer ülkelerde üretimin olmayışı, Türkiye'ye talebin artmasına neden oldu. Arı ürünleri de çok fazla bir artıya geçti. Arı zehri ile ilgili baya bir artımız oldu. Şu an Yeni Zelanda'dan, İngiltere'den, Almanya'dan talepler gelmektedir. Geçen yıllarda iletişime geçtiğimiz fakat bize geri dönüş yapmayan firmalar, şu an pandemi nedeniyle kendileri bize ulaşmaktadır. Pandeminin arıcılık sektörüne çok fazla bir artışı oldu diye konuştu.
Arı zehri üretirken, arılara kesinlikle hiçbir şekilde zarar vermediklerine dikkat çeken Almışlar, Özel ürettiğimiz telli aparatları kovanlara yerleştiriyoruz. Arılara zarar vermeyen düşük voltajda verdiğimiz elektrik yardımıyla arılar biraz hırçınlaşıyor ve aparatın içinde bulunan cama zehrini bırakıyor...
Arıdan çıkan zehir cam üzerinde aynı anda kurumaya başlıyor. Daha sonra işlem bittikten sonra camdaki zehri bıçak yardımıyla kazıyor ve korumak için eksi 18 dereceye koyuyoruz dedi.
Gramını 700 liradan arı zehri ihraç ediyor
Gramını 700 liradan arı zehri ihraç ediyor
Çeyrek altınla yarışıyor: Koronavirüs sonrası talep patladı, gramı 700 liradan arı zehri ihraç ediliyor
Manisa'da, hobi olarak başladığı arıcılığı geliştiren Murat Almışlar, gramı çeyrek altınla yarışan arı zehri üretti. Gramı yurt dışına 700 TL, kilogramı ise 700 bin TL'ye satılan arı zehri özellikle Avrupa ülkeleri tarafından büyük ilgi görüyor.
Altın (ONS) FİYATI
Alış fiyatı: 1.966,78
Satış fiyatı: 1.967,18
CUMHURİYET ALTINININ FİYATI NE KADAR?
Alış fiyatı: 3.057,60
Satış fiyatı:
3.090,00 YARIM ALTIN KAÇ LİRA?
Alış fiyatı:
1.528,80
Satış fiyatı:
1.550,90
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Koronavirüs tedbirlerinin ardından 1 Temmuz itibariyle düğün sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşlar altın almak için kuyumcuların yolunu tuttu. Altın fiyatlarındaki artış nedeniyle alternatif çözüm arayanlar ise altın kaplamalı gümüş takılara yöneldi.
Gümüşçü Kübra Karaca, altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte altın kaplamalı gümüş takıların revaçta olduğunu belirterek, şunları söyledi:
Trabzon setlerimizin fiyatları 1200 liradan başlıyor 3 bin liraya kadar değişiyor. Bir de Sivrihisar cebelerimiz var. Bunlara da isteğe göre elmas görünümlü toka yapıyoruz, altın suyuna batırabiliyoruz.
Altın görünümlü gümüş takılarımız revaçta. Trabzon setlerimizin fiyatları 1200 liradan başlıyor 3 bin liraya kadar değişiyor. Bir de Sivrihisar cebelerimiz var. Bunlara da isteğe göre elmas görünümlü toka yapıyoruz, altın suyuna batırabiliyoruz. Bunların kaplamalı gümüş olduğunu sadece alan biliyor. Çünkü dışarıdan hiçbir şekilde belli olmuyor. Yaptığımız kaplamalar 22 ayar altın kaplamadır. Elektrolizle yapıldığı için de uzun süre kullanılabiliyor.
'YARIM GRAM ALTIN TERCİH EDİLİYOR'<br><br> Düğünlerde önceden çeyrek altın, daha sonra gram altın şimdilerde ise yarım gram altın tercih edildiğini söyleyen kuyumcu Kenan Gül ise, sözlerini şöyle sürdürdü:
Şu anki görüntülere bakarsak altının yükselme eğilimi devam ediyor. Yaşadığımız bir pandemi süreci var. Uzun vadeli olarak altının yukarı doğru yönü olduğunu görüyoruz. Düğün için genellikle geleneksel üçlü burmalar, tuğralar, zincirler tercih ediliyor. Eskişehirli hemşerilerimize özellikle şunu söylemek istiyorum; takılarını güvendikleri, bildikleri kuyumcudan alsınlar. Bu tarz ürünlerde başlarına kötü şeyler gelebiliyor, kandırılabiliyorlar. Buna dikkat etmeleri lazım. Önceden düğünlerde çeyrek altın takıyorlardı. Sonra fiyatlar yükselince gram altına döndü. Şimdi ise yarım gram altınlar satılıyor.
BİR YIL SONRASI İÇİN ALTIN ALAN OLDU<br><br> Torunlarının sünnet düğünü için altın bakan Hayriye Şafak, 3 oğlumdan 3 erkek torunum var. Sünnet düğünü yapacağız. Onlara altın almayı düşünüyorum. Gücümüzün yettiğince almaya çalışıyoruz. Düğün seneye ama bu seneden alıp kenara koymak daha hesaplı olur diye düşünüyorum diye konuştu.
Altın kaplamalı gümüşlere talep arttı: Sadece alan biliyor
Eskişehir'de düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altın almak isteyenler, yükselen fiyatlar nedeniyle altın kaplamalı gümüş takıları tercih etmeye başladı. Gümüşçü Kübra Karaca, "Bunların altın kaplamalı gümüş olduğunu sadece alan biliyor. Çünkü dışarıdan hiçbir şekilde belli olmuyor" dedi.