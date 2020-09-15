Yatırımcının gözü altında: Gram ve çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?

Pandemi ile birlikte diğer ülkelerde üretimin olmayışı, Türkiye'ye talebin artmasına neden oldu. Arı ürünleri de çok fazla bir artıya geçti. Arı zehri ile ilgili baya bir artımız oldu. Şu an Yeni Zelanda'dan, İngiltere'den, Almanya'dan talepler gelmektedir. Geçen yıllarda iletişime geçtiğimiz fakat bize geri dönüş yapmayan firmalar, şu an pandemi nedeniyle kendileri bize ulaşmaktadır. Pandeminin arıcılık sektörüne çok fazla bir artışı oldu diye konuştu.