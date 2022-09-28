Ekonomi 16 finans devine 1,1 milyar dolarlık para cezası
DÜNYA EKONOMİSİ

16 finans devine 1,1 milyar dolarlık para cezası

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), aralarında Barclays, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve UBS'in bulunduğu 16 finans şirketine elektronik iletişimi sürdüremedikleri ve koruyamadıkları gerekçesiyle 1,1 milyar dolarlık para cezası verdi.

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Haber Merkezi AA
16 finans devine 1,1 milyar dolarlık para cezası
Foto/arşiv

SEC'ten yapılan açıklamada, söz konusu firmaların federal menkul kıymetler yasalarının kayıt tutma hükümlerini ihlal ettiği ve hatalarını kabul ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Ocak 2018'den Eylül 2021'e kadar olan süreçte, bu kurumlarda çalışanların kişisel cihazlarında kısa mesaj ve mesajlaşma uygulamalarını kullanarak rutin olarak işle ilgili konularda iletişim kurduğunun, kurumların bu iletişimlerin çoğunu kuralları ihlal ederek korumadığının tespit edildiği bildirildi.

Aralarında Barclays, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve UBS'in bulunduğu 16 finans şirketinin 1,1 milyar dolarlık para cezası ödeyeceği belirtilen açıklamada, söz konusu şirketlerin sorunların çözümü için uyumluluk politikalarında ve prosedürlerinde iyileştirmelere gitmeye başladığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEC Başkanı Gary Gensler, finansın güvene bağlı olduğunu, ceza alan firmaların kayıt tutma yükümlülüklerini yerine getirmeyerek bu güveni sürdürmekte başarısız olduğunu belirtti.

Teknoloji geliştikçe ticari konulardaki iletişimlerin yalnızca resmi kanallarda uygun şekilde yürütülmesinin daha da önemli olduğuna dikkati çeken Gensler, bu iletişimlerin sürdürülmesi ve korunması gerektiğini vurguladı.

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