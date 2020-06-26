THY duyurdu: Koronavirüs nedeniyle İran'a durdurulan seferler 16 Temmuz'da başlıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan uçuşlarla ilgili THY'nin resmi internet sitesinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 20 Temmuz 2020’ye kadar alacağınız biletlerinizi 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılacak başka bir uçuş için değiştirebilir ya da tarihini daha sonra belirlemek üzere biletinizi açığa aldırabilirsiniz. Detaylı bilgi için Esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın. Uçuş takvimi temmuz ayı sonuna kadar uygulanacak uçuşlarımızı göstermektedir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız" denildi.

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Temmuz ayı uçuş takvimi

11 Haziran'da yurt dışı uçuşlarını kademeli olarak başlatan THY, 1 Temmuz'da ABD'de New York, Cezayir, Hartum, Kahire ve Tunus, 4 Temmuz'da Çin'in Guangzhou, 16 Temmuz İran'ın Başkenti Tahran'a haftada 7 sefer gerçekleştirmeyi planlıyor. THY ayrıca Temmuz ayından itibaren Bağdat, Erbil, Riyad, Cidde Bangkok, Cakarta, Dakka, Delhi, Kuala Lumpur, Manila , Mumbai, Singapur, Tokyo, Montreal ve Houston seferlerini de gerçekleştirilecek.

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