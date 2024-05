171 bin eleman aranıyor

Araştırmalar kapsamında sektöre göre bakıldığında ise eğitim, imalat, bilgi ve iletişim alanlarında en çok elaman aranıyor. Eğitimde her 100 iş yerinin 13,6’sında, imalat sektöründe her 100 iş yerinin 16,6’sında, bilgi ve iletişimde de her 100 işyerinin 12’sinde elemana ihtiyaç var. 2-9 istihdamlı iş yerlerinin yüzde 6,5’inde, 10-19 istihdamlı iş yerlerinin yüzde 17’sinde, 20+ iş yerlerinin yüzde 27,6’sında açık iş ilanları bulunuyor. Araştırma ile işverenlerin en fazla eleman aradığı meslekler de belirlendi. En çok açık iş olan 10 meslek arasında makineci (dikiş), garson (servis elamanı), satış danışmanı/uzmanı, ahşap mobilya imalat ustası, temizlik görevlisi, gazaltı (mig-mag) kaynakçısı, konfeksiyon işçisi, akaryakıt satış elamanı (pompacı), ark kaynakçısı ve şoför yük taşıma yer aldı.