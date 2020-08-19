Doların fiyatı yeni güne nasıl başladı?

Ekonomi

Türkiye'nin denizleri için yerli hamle: Milli yazılımla ortak deniz resmi oluşturulacak

HAVELSAN ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile artık denizlerimiz yerli yazılımla yönetilecek. Türkiye'nin denizlerinde ortak deniz resmi oluşturulacak. Bu sayede Genel Müdürlüğe bağlı tüm gemi trafiği hizmetleri, Ulusal Otomatik Tanımlama Sistemi ve deniz seyir yardımcılarından dinamik izler ve veriler, mümkün olduğunca gerçek zamanlı alınarak entegre edilecek. Birleştirilen izler ile verilerin filtre edilerek ilgili kurumlarla paylaşılması için web tabanlı bir sistem geliştirilecek.