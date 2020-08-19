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Ekonomi Doların fiyatı yeni güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

19 Ağustos döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu, euronun fiyatı ne kadar?

Doların fiyatı yeni güne nasıl başladı?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yarın düzenleyeceği toplantı öncesi döviz kurlarındaki dalgalanma yakından takip ediliyor. Yatırımcılar doların fiyatı ne kadar oldu, euro kaç liradan satılıyor gibi soruların cevaplarını aramaya başladı. Serbest piyasada 19 Ağustos döviz kur fiyatları şöyle..

Haber Merkezi Yeni Şafak
19 Ağustos 2020 döviz fiyatları..
19 Ağustos 2020 döviz fiyatları..

18 Ağustos dolar kuru ve euro kuru bugün günün ilk saatleriyle birlikte yakından izlenmeye başladı.

Özellikle Perşembe günü yapılacak olan ve faiz oranlarının da görüşülmesi beklenen Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi döviz kurlarındaki dalgalanma yakından izleniyor.

DOLARIN FİYATI NE KADAR, EURO KAÇ TL OLDU?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3820 liradan, avro 8,8120 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,3800 liradan alınan dolar, 7,3820 liradan satılıyor. 8,8100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8120 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3650 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7880 lira olmuştu.

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