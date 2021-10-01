​1,9 milyon hanenin elektriği yaz saatinden

Türkiye, 5 yıldır uyguladığı sabit yaz saati ile 6 milyar TL’yi aşan enerji tasarrufu sağlarken Avrupa Birliği de kalıcı saate geçmek için çalışıyor. Sabit saat uygulamasını inceleyen İTÜ, çalışmasını bir rapora döktü. Çalışmaya göre 08:30-17:30 mesai saatleri içerisinde daha fazla gün ışığından yararlanıldı. Türkiye’deki elektrik tüketimi göz önüne alındığında 06:00-09:00 saatleri arasında tüketimde düşük seviyede bir artış, 17:00-18:00 saatlerinde toplam tüketimde azalış, saat 20:00 civarında ise elektrik tüketiminde artış gözlendi. Pik saatlerdeki değişime göre tüketiminin düştüğü tespit edildi.

YILDA 1 MİLYAR TL TASARRUF

Kalıcı yaz saati uygulaması ile her yıl 1 milyar lirayı aşan oranlarda tasarruf elde edildi. Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen toplam tasarruf 6,82 milyar kilowattsaate ulaştı. Yani 2020 yılında kişi başı elektrik tüketimi 3 bin 661 kilowattsaat olarak hesaplandığında 1.9 milyon kişinin bir yıllık elektrik ihtiyacı buradan elde edilen tasarrufla sağlandı. Bu tasarrufun parasal karşılığı ise tek zamanlı tarifeye göre 3,97 milyar lira olurken, farklı saat aralıklarında farklı fiyat tarifelerinin uygulandığı üç zamanlı tarifeye göre ise 5,94 milyar lira olduğu hesaplandı.

AVRUPA’YA ÖRNEK OLDUK

Türkiye’nin kalıcı yaz saatinde öncü olması sonrasında, ortaya çıkan enerji tasarrufu verileri Avrupa’yı da bu konuda harekete geçmeye zorladı. Avrupa Birliği Komisyonu, 4,6 milyon Avrupalının görüşüne başvurarak uygulamayı kalıcı hale getirmeyi masaya yatırdı. Ankete katılanların yüzde 80’den fazlası kalıcı yaz saatinden yana oy kullandı.