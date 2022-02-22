Ekonomi 1915 Çanakkale Köprüsü çiftçiye can suyu olacak Açılışı dört gözle bekliyorlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

1915 Çanakkale Köprüsü çiftçiye can suyu olacak: Açılışı dört gözle bekliyorlar

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ta açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü, bölgedeki çiftçilere de can suyu olacak. Ulaşım sorununu ortadan kaldıracak köprünün hizmete girmesiyle, çiftçilerin ürünleri hem daha kolay hem de bozulmadan teslim edebilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​ 1915 Çanakkale Köprüsü çiftçiye can suyu olacak: Açılışı dört gözle bekliyorlar ​
1915 Çanakkale Köprüsü, bölge çiftçisine can suyu olacak.

1915 Çanakkale Köprüsü çiftçiye de can suyu olacak. Tarım ve hayvancılıkla geçinen bölgedeki çiftçiler mahsullerini bozulmadan zamanında müşterisine ulaştırabilecek.

TÜCCAR GELMEYE ÜŞENİYOR

Gelibolu'da süt üreticiliği yapan Sebahattin Kalkan, köprünün açılmasıyla birlikte ürünlerinin tüketiciye daha hızlı ulaşacağını söyledi.

Sebahattin Kalkan
Sebahattin Kalkan

Feribot kuyruklarının ve Gelibolu'da tıkanan yolların kendilerini çileden çıkardığını belirten Kalkan, "Biz Anadolu yakasına geçerken aracımızı bırakıyoruz, yaya olarak feribota biniyoruz. Asya tarafındaki tüccar buraya gelmeye üşeniyor. Bizden süt alan büyük süt firmalarının çok büyük TIR'ları var. Onlar sütü karşıya götürürken yollarda ayrı çile çekiyorlar. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete girmesiyle bu zaman kaybı ve trafik ortadan kalkacak. Ayrıca yeni iş kolları ve iş olanakları sayesinde de istihdamlar sağlanacak" dedi.Malkara'da yaşayan bal üreticisi de köprünün açılmasıyla hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edileceğini belirterek, şunları aktardı:

HEM ZAMANDAN HEM DE MALİYETTEN TASARRUF

"Malkara-Çanakkale otoyolunun yapılmasıyla hem zamandan hem de yakıttan tasarruf edilirken, feribot kuyruklarında beklemek de ortadan kalkacak. Bizim bu kuyruklarda iki saat beklediğimiz bile oluyordu. Köprü Ege’yi Trakya’ya bağlayacak. Tabii geçiş de otobana çıkmak da basitleşecek. Ürettiğim balı daha çok İstanbul’a gönderiyorum. Köprü açılınca onlar daha hızlı gidecek."

Lapseki'deki şeftali üreticisi ise Çanakkale Köprüsü'nün açılmasıyla ürünlerin tüketiciye artık daha hızlı ulaştırılacağını vurguladı. Nakliye için feribot kullandıklarını anlatan şeftali üreticisi, "Meyvelerimiz devamlı karşıya feribotla geçiyor. Bunlar ne kadar bekletilirse hem bizim hem de vatandaş için zarar demek. Feribot sırasında da çok sıkıntı ve kavga yaşanıyor. Benim malım Gelibolu’ya geçiyor oradan İstanbul’a gidiyor. Ne kadar hızlı giderse o kadar iyi olur" dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü gün sayıyor
OYNAT 00:59
1915 Çanakkale Köprüsü gün sayıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü, 26 Şubat'ta hizmete açılacak.

Çanakkale 1915 Köprüsü'nü dört gözle bekliyorlar
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Çanakkale 1915 Köprüsü'nü dört gözle bekliyorlar
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