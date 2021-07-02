Altın fiyatlarında hareketlilik

Temmuz ayına girilmesi ile birlikte altın fiyatları hakkındaki son dakika gelişmeleri takibi sürmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanırken alış ve satış fiyatları dengesi de merak ediliyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Temmuz 2021 bugün yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Canlı ve güncel altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşıyor. Altın fiyatları, piyasaların son işlem gününde de yakından izleniyor. Düğün ve nikah sezonuna paralel bir şekilde çeyrek altın, yarım altın ve gram altına olan ilgi yükseldi. Durum böyle olunca, gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde sık sık araştırılıyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler, canlı altın fiyatı alış satış rakamları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İşte güncel altın rakamları...