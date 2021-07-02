Ekonomi Altın fiyatlarında hareketlilik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatlarında hareketlilik

Temmuz ayına girilmesi ile birlikte altın fiyatları hakkındaki son dakika gelişmeleri takibi sürmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanırken alış ve satış fiyatları dengesi de merak ediliyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Temmuz 2021 bugün yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haber Merkezi Yeni Şafak
2 Temmuz altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar çeyrek altın kaç tl?
Altın fiyatları merak ediliyor.

Canlı ve güncel altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşıyor. Altın fiyatları, piyasaların son işlem gününde de yakından izleniyor. Düğün ve nikah sezonuna paralel bir şekilde çeyrek altın, yarım altın ve gram altına olan ilgi yükseldi. Durum böyle olunca, gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde sık sık araştırılıyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler, canlı altın fiyatı alış satış rakamları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İşte güncel altın rakamları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 496,53

Satış: 496,62

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Alış: 804,00

Satış: 819,00

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
EKONOMİ
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.608,00

Satış: 1.638,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 3.286,00

Satış: 3.336,00

Gerçeği ile birebir aynı: 40 bin TL olan ziynet alışverişini bin liraya mal ediyorlar
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Çeyrek altının gerçeğinin 16 kat aşağısına yani 50 TL’ye satıldığını ve son zamanlarda artan altın fiyatlarından sonra vatandaşların altının 10’da 1 fiyatına satılan imitasyon altına yöneldiklerini söyleyen Gümüşçü Gökhan Yanmaz, ”İmitasyona ilgi yoğun. Biz de çeşidimizi o yönde geliştirdik. Vatandaşlar altın fiyatlarının yükselmesinden dolayı takı ve ziynet eşyası istiyorlar. Biz de getiriyoruz. İşimiz de güzel...
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İmitasyon altınlar, normal altınların 10’da 1’i fiyatında. Güzel bilezik çeşitlerimiz var. Kolye çeşitlerimiz var. Saat arkası modellerimiz var. Bileziklerimizin fiyatı 100 TL’den başlıyor. Birebir orijinal ve kaplaması çok güzel garantili ürünler satıyoruz. Trabzon hasırları var, saat arkası dediğimiz modeller var. Normal bir saat arkasının fiyatı ise ortalama 200 TL’ye satılıyor. 7 sıralı Trabzon hasırları da ortalama 250 TL’ye satılıyor. Sıra sayısı düştükçe fiyatları da düşüyor” dedi.
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Gerçeği ile birebir aynı <br> <br> Düğün yapan ailelerin de altın fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı imitasyon altına yöneldiklerini ifade eden Yanmaz, ”Tuğralı kolyelerden alıyorlar, saat arkası bileziklerden alıyorlar, bileziklerden alanlar var. Hatta gelin kızlarına gelip alanlar bile oluyor. Yani mesela 3 tane gerçek bilezik alıyorlar, daha sonra bize gelerek onun arkasını imitasyon bilekliklerle dolduruyorlar. Bu şekilde de gelin kızımızın 8 tane bileziği oluyor...
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Altın alacak kadar durumu olmayan aileler düzen alışverişini bizden yapıyor. Bileziğini, kolyesini ve saat arkasını alıyorlar. Ortaya güzel de bir kombin çıkıyor. Altının fiyatı da bundan sonra düşmez hatta daha çıkar diye düşünüyorum. Bu dünya piyasasında pekte düşeceğe benzemiyor. Altının fiyatının artmasıyla da imitasyona olan ilgi daha da artıyor...
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Mesela geçen seneki imitasyona olan ilgi ile bu seneki arasında çok fark var. Satışlarımız 2-3’e katlandı. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile alıp kullanabilirler. Çünkü ürünlerimiz gerçeği ile birebir aynı. Garantili ve birebir değişim yapıyoruz. Yani rahat bir şekilde takabilirler” ifadelerini kullandı.
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Çeyrek altının imitasyonu bile 50 TL
Gerçeği ile birebir aynı: 40 bin TL olan ziynet alışverişini bin liraya mal ediyorlar
Kayseri'de altın fiyatlarının yükselmesi ile birlikte imitasyona altına olan ilgi arttı. Çeyrek altının imitasyonu bile 50 TL'ye satılırken, vatandaşlar normalde 40 bin TL olan ziynet alışverişini bin TL'ye mal ediyorlar. 15 yıldır gümüşçülük yapan Gökhan Yanmaz imitasyon altın satışları ile ilgili, “Durumu olmayan aileler düzen alışverişini bizden yapıyor" dedi.


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