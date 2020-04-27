Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi 20 bin kişiye istihdam sağlayacak serbest bölge kuruluyor
İŞ DÜNYASI

Ege'nin yeni serbest bölgesi 20 bin kişiye istihdam sağlayacak

20 bin kişiye istihdam sağlayacak serbest bölge kuruluyor

Haziran ortasında normalleşmenin başlayacağına dair işaretlerin bulunduğunu aktaran Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, İzmir'in Bergama ilçesinde kurulacak Batı Anadolu Serbest Bölgesi ile 20 bin kişiye yeni iş sahası açılacağını söyledi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, İzmir'in Bergama ilçesinde kurulacak Batı Anadolu Serbest Bölgesi ile 20 bin kişiye yeni iş sahası açılacağını söyledi.

Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesince düzenlenen online toplantıya katılan Güler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerinin kontrol altına alınmasıyla hayatın yeniden normale döneceğini ifade etti.

HAZİRANDA NORMALLEŞME BAŞLAR

İşletmelerdeki çalışma şartlarının salgınla mücadele önlemleri nedeniyle zorlaştığına dikkati çeken Güler, ESBAŞ olarak bu süreci sorunsuz yürüttüklerini vurguladı.

Haziran ortasında normalleşmenin başlayacağına dair işaretlerin bulunduğunu aktaran Güler, "Ama eskisi gibi olmayacak. Bugünkü kısıtlamalarla hayat devam edemez. En azından biz eskisi gibi toplantı yapmayacağız. Daha dikkatli olacağız. Bütün operasyonlarda mesafemize dikkat ederek çalışacağız." diye konuştu.

  • Ramazan Bayramı'ndan sonra dünyada olduğu gibi Türkiye'de de iş hayatınını başlayacağını dile getiren Güler, bunun ilk etapta kontrollü olacağını vurguladı.

20 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI

ESBAŞ tarafından Bergama ilçesi Aşağıkırıklar mevkisinde 2,5 milyon metrekare alanda proje çalışmaları sürdürülen Batı Anadolu Serbest Bölgesi'ne ilişkin de gelişmeleri değerlendiren Güler, şöyle konuştu:

"Yılbaşında, '2 yıl sonra devreye alınır' demiştik. 2022'in başında oraya yatırımcı almanın ilk basamaklarını yaparız. Bu noktada bir değişiklik yok. BASBAŞ uzun vadeli bir proje. Ege'nin yeni serbest bölgesinin devreye alınmasıyla doğrudan 20 bin kişiye iş imkanı sağlanacak. Bu rakam dolaylı olarak 120 bin kişiye kadar çıkacak.

Kuzey Ege'deki ulaşım projeleri tüm bölgeyi çok önemli şekilde geliştirecek ve sanayiciye büyük katkı sağlayacaktır. Burada kurulacak olan yeni serbest bölge hem sanayiciye büyük nakliye avantajı sağlayacak hem de İzmir'in en az gelişmiş ilçeleri olan Bergama, Kınık, Dikili bölgesini geliştirecektir."

Otomotivde üretim yeniden başladı: On binlerce çalışan iş başı yaptı
FOTOĞRAF 19
Title
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının (Covid-19) Türkiye'de de görülmesinin ardından, kamu ve özel sektörde geniş tedbirler alındı. Koronavirüsle mücadele kapsamında tedbir alan ve üretime ara veren otomotiv devleri de üretime yeniden başladı.
Title
Bursa'da, koronavirüs önlemleri kapsamında üretime ara veren Oyak Renault, bugün itibariyle yeniden üretime başladı. Yaklaşık 7 bin işçi, alınan koronavirüs tedbirleriyle birlikte işbaşı yaptı.
Title
Dev fabrikada, koronavirüsle mücadele kapsamında sıkı tedbirler alındı. Çalışanlara, animasyon filmiyle uyulması gereken kurallar, işbaşı yapmadan önce aktarıldı.
Title
Dev fabrikada, koronavirüsle mücadele kapsamında sıkı tedbirler alındı. Çalışanlara, animasyon filmiyle uyulması gereken kurallar, işbaşı yapmadan önce aktarıldı.
Title
Yıllık 378 bin otomobil ve 920 bin motor üretim kapasitesine sahip olan fabrikadan yapılan açıklamada, Üretimimize verdiğimiz geçici ara sırasında yapılan çalışmalar kapsamında, personel servisleri, üretim hatları, tüm çalışma ve ortak kullanım alanlarında, sosyal mesafeyi ve korunma tedbirlerini kapsayacak şekilde gerekli önlemler alınmıştır. Bunlara ek olarak, ekiplerin çalışma saatleri de sosyal teması en aza indirecek şekilde yeniden planlanmıştır. Hijyen kuralları ve koruyucu önlemler hassasiyetle uygulanmaya devam edecektir. Ayrıca, uyulması gereken yeni çalışma kuralları ve önleyici tedbirler konusunda tüm çalışanlarımız bilgilendirilmiş ve birim yöneticilerimize yönelik eğitimler gerçekleştirilmiştir. Üretime başlarken tüm çalışanlarımız bu eğitimleri tamamlayıp, işbaşı yapmıştır denildi.
Title
Mercedes-Benz Türk'ün Hoşdere otobüs fabrikası da 20 Nisan'da üretime başladı.
Title
Mercedes'in Aksaray kamyon fabrikasında da üretim 24 Nisan'da başladı.
Title
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kocaeli Şekerpınar'daki üretim operasyonlarını 23 Mart’ta geçici olarak askıya alan Honda Türkiye de ​gerekli tüm tedbirler alarak 20 Nisan'da yeniden üretime başladı.
Title
Karsan Otomotiv, 20 Nisan 2020 tarihi itibarıyla bazı üretim birimlerinde minimum çalışan sayısıyla üretime başladı.
Title
Anadolu Isuzu gerekli tedbirleri alarak üretime start verdi.
Title
TürkTraktör Ankara ve Erenler fabrikalarında 20 Nisan 2020 tarihinde üretime başladı.
Title
Goodyear İzmit fabrikasında 20 Nisan gününden itibaren üretime tekrar başladı.
Title
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, yurt dışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar nedeniyle, daha önce 20 Nisan olarak duyurdukları üretime başlama süresini uzattı.
Title
Yapılan son açıklamada üretime 4 Mayıs'ta başlanacağı açıklandı.
Title
22 Nisan'da Fransa'daki fabrikasında 23 Nisan'da ise Polonya'daki tesisinde ​çarkları yeniden döndürmeye hazırlanan Toyota Türkiye'de üretim için de tarih verdi.
Title
Toyota'nın İngiltere, Türkiye ve Çekya'daki tesislerinin ise 4 Mayıs'ta kapılarını yeniden açacağı kaydedildi.
Title
Tüm dünyayı etkileyen Corona virüs (Covid-19) salgınıyla ilgili olarak, üretim operasyonlarına 27 Nisan’a kadar ara veren Ford Otosan, Kocaeli Fabrikaları’nda üretime verdiği arayı şu anki şartlar doğrultusunda 4 Mayıs’a kadar daha devam ettirme kararı aldı.
Title
MAN Türkiye'de bugün itibariyle üretime başlandığını duyurdu.
Title
Hyundai Assan da İzmit'teki fabrikasında üretim faaliyetlerine 20 Nisan'da başladı.
Otomotivde üretim yeniden başladı: On binlerce çalışan iş başı yaptı
Koronavirüs salgını nedeniyle ortalama bir aydır üretimlerini durduran otomotiv devleri Türkiye'deki fabrikalarında bir bir yeniden üretime başlarken, on binlerce çalışan da sıkı tedbirler kapsamında iş başı yaptı.
Abone Ol Google News
İsveçli bakan güldürdü

İsveçli bakan güldürdü

​Korona hastasına ambulans göndermeyen sağlık sistemlerini övdü.
LGBT lincine CHP de katıldı!

LGBT lincine CHP de katıldı!

Kur'an ayetlerine 'nefret dili' dedi.
Odatvden mi korkuyorsunuz!

Odatv'den mi korkuyorsunuz!

LGBT lobisine sessiz kalanlara sert tepki.
Teşekkür edemediler!

Teşekkür edemediler!

​Yunanistan Türkiye'nin yardımını görmezden geldi.
Böyle götürüldüler

Böyle götürüldüler

​El Salvador'da hücre cezası koronavirüs dinlemedi!
LGBT lobisi <br>baroya soruşturma

LGBT lobisi
baroya soruşturma

Ali Erbaş'ı hedef gösterip linç ettirdiler...

Üretim<br>yeniden başladı

Üretim
yeniden başladı

On binlerce çalışan fabrikaların yolunu tuttu.
Çin'de "normale" dönen hayat

Çin'de "normale" dönen hayat

Ellerinizi yıkayın, yemeğinizi yiyin, konuşmayın ve hızlıca uzaklaşın!
Amazon Ormanları değil Avcılar

Amazon Ormanları değil Avcılar

​Ağaçlar papağanlarla doldu, görenler bir daha baktı.
O kişi ben değilim!

O kişi ben değilim!

Tüm şehir bin TL'lik yardıma başvuran Ferrari sahibini konuşuyor.
Düşündüren manzara

Düşündüren manzara

​Büyükşehirlere ek olarak listeye alınan Zonguldak'ta bugün...
Savaşı kazandık

Savaşı kazandık

​Yeni Zelanda Başbakanı yayılmanın durduğunu açıkladı.
İstanbul Havalimanı'na metro geliyor

İstanbul Havalimanı'na metro geliyor

​Vagon siparişi tamam, ilk teslim tarihi belli oldu.
Haziranı bekliyorlar

Haziranı bekliyorlar

100 masalı restoran belki 20 masasını açacak.
İsveç basını <br>şaşkına döndü!

İsveç basını
şaşkına döndü!

Türkiye karşıtı yazarın yalanlarını manşete taşıdılar
Benzine<br>yeni indirim

Benzine
yeni indirim

İndirimin ardından litre fiyatı yeniden 5 lira olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.