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Ekonomi

20 bin Togg sahibini buldu

Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un T10X modeli için dijital çekiliş dün yapıldı. Çekilişe katılan 177 bin 467 kişiden talihli 20 bin kişi, Türkiye’nin gurur projelerinden birinin sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

04:00 . 30/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Togg T10X almaya hak kazananlar belli oldu.

Togg T10X almaya hak kazananlar belli oldu.

Türkiye’nin merakla beklediği Togg talihlileri belli oldu. Togg T10X için sipariş hakkı kazanan 177 bin 467 kişi, Togg’un YouTube hesabından canlı yayınlanan ve TRT Haber’den takip edilen çekilişi nefesini tutarak takip etti. Tarihi çekilişte 20 bin asıl ve 20 bin yedek belirlendi.

60 BİN TL İADE EDİLECEK

16-27 Mart’ta Trumore uygulamasından ve Togg web sitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi, dün noter huzurunda yapılan dijital çekilişe katılmaya hak kazandı. Togg’un, internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazandı.

Asıl ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler de (60 bin TL) Trumore cüzdanları üzerinden 14 gün içerisinde iade edilecek.

2024 HAZİRAN’INA KADAR

2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler, 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı Haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.

Aylık 500 KM’lik şarj hediye

Kullanıcıların hesaplarına nisan ayından itibaren teslimat gerçekleşene kadar, geçen zaman için ilave garanti süresi eklenip Trugo’dan da aylık 85 kWs (WLTP~500 km yol karşılığı) enerji dolum hakkı tanımlanacak.



#Togg
#T10X
#Çekiliş
#Yerli otomobil
1 saat önce
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