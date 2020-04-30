20 yılın en yükseği: Turkcell müşteri konusunda rekor artış yaşadı

Turkcell Grubu, bu yılın ilk çeyreğinde 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 17,3 artışla 6,7 milyar TL gelir elde ederken, son 20 yılın da en yüksek müşteri kazanımına ulaştı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yaptığı yazılı açıklamada her yıl 1 milyon yeni abone hedefinin yüzde 60’ına denk gelen 679 bin aboneye ilk 3 ayda ulaştıklarını söyledi.

Erkan, “Turkcell olarak 2020’nin ilk çeyreğinde güçlü bir performans ortaya koyduk. Yine mobil ARPU (abone başına gelir) büyümemiz yıldan yıla yüzde 21.5 artarak 46.3 TL’ye ulaştı. Superbox’a müşterilerin talebi de hızlı ev interneti ihtiyacıyla beraber arttı. Yılın ilk çeyreğinde 76 bin yeni müşteri kazanan Superbox’ın toplam abone sayısı 400 bin olarak gerçekleşti. 2020’nin mart ayında Turkcell’in 4.5G abonelerinin mobil data kullanımı 13 GB’a ulaşırken, 2020 ilk çeyrek ortalama mobil internet kullanımı ise yüzde 66 artışla 9,8 GB olarak gerçekleşti” bilgisini verdi.

Dijital servisler büyüyor

Güçlü şebekeyi bugünler için kurduklarını aktaran Murat Erkan, Turkcell’in dijital servisleri, bu çeyrekte elde edilen tekil gelir bazında yıldan yıla yüzde 29 büyüdüğünü söyledi. BiP üzerinden yapılan görüntülü görüşme süresi yüzde 51 yükselişle mart ayında 6,5 milyon dakikaya ulaşırken, grup görüntülü görüşme süresi ise 10 katına çıkarak 3,6 milyon dakika ile rekor kırdı.

REKLAM

Mart ayında yapay zeka destekli sesli makale özelliğiyle deneyimi zenginleştirilen Dergilik uygulamasında okunan makale sayısı 4,7 milyon oldu. TV+ platformunda izlenme süreleri günlük 10 saatin üzerine çıkarken, mart ayında kullanıcıların aktiflik oranı ise yüzde 50 arttı.

Paycell’de rekor işlem hacmi

Ödeme alışkanlıkları dijitalleşen kullanıcılar Paycell’i tercih etti. Paycell’de mart ayında gerçekleşen işlem hacmindeki artış, yıldan yıla yüzde 146 ile tüm zamanların en yüksek artışı oldu. Paycell platformu üzerinden sunulan kurumsal fatura ödeme işlem adedi yüzde 151, fatura ödeme hacmindeki artış ise yüzde 217 arttı.