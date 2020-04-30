Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi 20 yılın en yükseği Turkcell müşteri konusunda rekor artış yaşadı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

20 yılın en yükseği: Turkcell müşteri konusunda rekor artış yaşadı

Yılın ilk 3 ayında 679 bin net faturalı müşteri kazanan Turkcell, birinci çeyrekler karşılaştırıldığında son 20 yılın en yüksek müşteri kazanımını gerçekleştirdi. İlk çeyrek karı da yüzde 17,3 artarak 6,7 milyar TL oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Murat Erkan
Murat Erkan

Turkcell Grubu, bu yılın ilk çeyreğinde 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 17,3 artışla 6,7 milyar TL gelir elde ederken, son 20 yılın da en yüksek müşteri kazanımına ulaştı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yaptığı yazılı açıklamada her yıl 1 milyon yeni abone hedefinin yüzde 60’ına denk gelen 679 bin aboneye ilk 3 ayda ulaştıklarını söyledi.

Erkan, “Turkcell olarak 2020’nin ilk çeyreğinde güçlü bir performans ortaya koyduk. Yine mobil ARPU (abone başına gelir) büyümemiz yıldan yıla yüzde 21.5 artarak 46.3 TL’ye ulaştı. Superbox’a müşterilerin talebi de hızlı ev interneti ihtiyacıyla beraber arttı. Yılın ilk çeyreğinde 76 bin yeni müşteri kazanan Superbox’ın toplam abone sayısı 400 bin olarak gerçekleşti. 2020’nin mart ayında Turkcell’in 4.5G abonelerinin mobil data kullanımı 13 GB’a ulaşırken, 2020 ilk çeyrek ortalama mobil internet kullanımı ise yüzde 66 artışla 9,8 GB olarak gerçekleşti” bilgisini verdi.

Dijital servisler büyüyor

Güçlü şebekeyi bugünler için kurduklarını aktaran Murat Erkan, Turkcell’in dijital servisleri, bu çeyrekte elde edilen tekil gelir bazında yıldan yıla yüzde 29 büyüdüğünü söyledi. BiP üzerinden yapılan görüntülü görüşme süresi yüzde 51 yükselişle mart ayında 6,5 milyon dakikaya ulaşırken, grup görüntülü görüşme süresi ise 10 katına çıkarak 3,6 milyon dakika ile rekor kırdı.

Mart ayında yapay zeka destekli sesli makale özelliğiyle deneyimi zenginleştirilen Dergilik uygulamasında okunan makale sayısı 4,7 milyon oldu. TV+ platformunda izlenme süreleri günlük 10 saatin üzerine çıkarken, mart ayında kullanıcıların aktiflik oranı ise yüzde 50 arttı.

Paycell’de rekor işlem hacmi

  • Ödeme alışkanlıkları dijitalleşen kullanıcılar Paycell’i tercih etti. Paycell’de mart ayında gerçekleşen işlem hacmindeki artış, yıldan yıla yüzde 146 ile tüm zamanların en yüksek artışı oldu. Paycell platformu üzerinden sunulan kurumsal fatura ödeme işlem adedi yüzde 151, fatura ödeme hacmindeki artış ise yüzde 217 arttı.

Turkcell 2019’u rekorla kapattı
EKONOMİ
Turkcell 2019’u rekorla kapattı
Abone Ol Google News
Darbe imasına tepki

'Darbe' imasına tepki

​Altun: Aba altından sopa gösteren hadsizlerin tehditlerine boyun eğmeyeceğiz.
Kanımı sokakta aldılar

Kanımı
sokakta aldılar

​İsveç'te koronaya yakalanan İsrafil Aktürk yaşadıklarını anlattı...
8 bin işçiaralıksız çalışıyor

8 bin işçi
aralıksız çalışıyor

​İstanbul sadece salgına değil, aynı zamanda afetlere de hazırlanıyor.
Kars'ta<br>tuhaf işler!

Kars'ta
tuhaf işler!

HDP'li belediye PKK'ya böyle para aktarıyor.
Kardeşlik hastaneleri

Kardeşlik hastaneleri

Türkiye, yurt dışında inşa ettiği hastanelerle mücadeleye katkı sağlıyor.
Ramazan dizileriyle<br>İsrail propagandası

Ramazan dizileriyle
İsrail propagandası

Araplar yıllarını Filistin davasıyla kaybetti, sonuç bir hüsran oldu.

Kapıdaki dostlar

Kapıdaki dostlar

​Vefa timleri 4 milyon kapı çaldı.
Ödeme alışkanlıklarını değiştirdi

Ödeme alışkanlıklarını değiştirdi

Temassız ödemelerde yüzde 170 artış yaşandı
BİM'den<br>12 milyon TL

BİM'den
12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
Şoförün yükten<br>haberi yoktu

Şoförün yükten
haberi yoktu

​PKK'nın Afrin'de düzenlediği hain saldırının detayları ortaya çıktı.
Havadaki<br>kahramanlarımız

Havadaki
kahramanlarımız

​Vuhan'a giden ilk ekip biziz. Türkiye adına en zor görevlerden biriydi.
Tarımda<br>dijital pazar

Tarımda
dijital pazar

​Üretici ve tüketicinin yüzü 'dijital pazarla' gülecek.
Vietnam<br>Savaşı'nı geçti

Vietnam
Savaşı'nı geçti

​Kovid-19 salgınının ABD'de bilançosu artıyor.
Hızla yayılıyor!

Hızla yayılıyor!

​Bir günde 140 bin kişiye bulaştı.
Esed'in <br>skandal haritası

Esed'in
skandal haritası

Haritada ​İskenderun'u Suriye sınırlarına kattılar.
NATO helikopteri kayboldu

NATO helikopteri kayboldu

​Türk fırkateyni bölgeye intikal etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.