2002 ruhuyla Milli Takım'a destek

2002 Dünya Kupası’nda yarı finale kadar çıkarak Türkiye’ye büyük gurur yaşatan dönemin A Milli Futbol Takımı’nın yıldız oyuncuları İlhan Mansız, Rüştü Reçber ve Ümit Davala, Trendyol’un düzenlediği “Ay Yıldızlı Efsaneler” buluşmasında 2002 Dünya Kupası’nın unutulmaz hikâyelerini ve A Milli Futbol Takımı’nın 2026 yolculuğuna dair beklentilerini paylaştı. Mansız, “Büyük turnuvalarda sadece yetenek değil, takım olmak kazandırıyor” derken; Reçber, bugünkü jenerasyon için “Tarih yazma ve unutulmaz olma şansları var” ifadelerini kullandı. Davala ise fiziksel güç kadar mental hazırlığın da belirleyici olduğuna dikkat çekti.

Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, 2002 Dünya Kupası’nın Türk futbol tarihinde yalnızca sportif bir başarı değil, milyonları aynı heyecanda buluşturan bir gurur hikâyesi olduğunu belirtti. Şahin, “2002’nin efsane isimleriyle bir araya geldiğimiz Ay Yıldızlı Efsaneler buluşmamızda, geçmişin ilhamını bugünün heyecanı ve geleceğe duyduğumuz inançla bir araya getirdik. Trendyol olarak, resmi sponsoru olduğumuz A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğuna eşlik etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 24 yıllık aranın ardından, Milli Takım'ımızın Dünya Kupası’nda bir kez daha tarih yazacağına inanıyoruz” dedi. Bugün 36 ülkeye ulaşan Trendyol, Türkiye Futbol Federasyonu iş birliği kapsamında Milli Takımlar’ın resmi sponsoru, Süper Lig ve 1. Lig’in isim sponsoru oldu.