Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
2002 ruhuyla Milli Takım'a destek

2002 ruhuyla Milli Takım'a destek

04:004/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trendyol’un düzenlediği “Ay Yıldızlı Efsaneler” buluşması
Trendyol’un düzenlediği “Ay Yıldızlı Efsaneler” buluşması

2002 Dünya Kupası’nda yarı finale kadar çıkarak Türkiye’ye büyük gurur yaşatan dönemin A Milli Futbol Takımı’nın yıldız oyuncuları İlhan Mansız, Rüştü Reçber ve Ümit Davala, Trendyol’un düzenlediği “Ay Yıldızlı Efsaneler” buluşmasında 2002 Dünya Kupası’nın unutulmaz hikâyelerini ve A Milli Futbol Takımı’nın 2026 yolculuğuna dair beklentilerini paylaştı. Mansız, “Büyük turnuvalarda sadece yetenek değil, takım olmak kazandırıyor” derken; Reçber, bugünkü jenerasyon için “Tarih yazma ve unutulmaz olma şansları var” ifadelerini kullandı. Davala ise fiziksel güç kadar mental hazırlığın da belirleyici olduğuna dikkat çekti.

SPONSORLUĞA DEVAM

Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, 2002 Dünya Kupası’nın Türk futbol tarihinde yalnızca sportif bir başarı değil, milyonları aynı heyecanda buluşturan bir gurur hikâyesi olduğunu belirtti. Şahin, “2002’nin efsane isimleriyle bir araya geldiğimiz Ay Yıldızlı Efsaneler buluşmamızda, geçmişin ilhamını bugünün heyecanı ve geleceğe duyduğumuz inançla bir araya getirdik. Trendyol olarak, resmi sponsoru olduğumuz A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğuna eşlik etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 24 yıllık aranın ardından, Milli Takım'ımızın Dünya Kupası’nda bir kez daha tarih yazacağına inanıyoruz” dedi. Bugün 36 ülkeye ulaşan Trendyol, Türkiye Futbol Federasyonu iş birliği kapsamında Milli Takımlar’ın resmi sponsoru, Süper Lig ve 1. Lig’in isim sponsoru oldu.



#Dünya Kupası
#Ekonomi
#Trendyol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünya Kupası’nda Türkiye’nin ilk maçı ne zaman? A Milli Takım maç takvimi belli oldu