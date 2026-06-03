En güçlü deniz kuvvetleri listesi belli oldu: Türkiye tabloyu ters yüz etti Yunanistan'ı üzecek güncelleme!

Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu. ABD merkezli askeri analiz kuruluşu Global Firepower tarafından yayımlanan 2026 deniz kuvvetleri sıralaması, ülkelerin denizlerdeki askeri kapasitesini ortaya koyarken listenin üst sıralarında yer alan ülkeler dikkat çekti.

1 /16 Küresel askeri güç değerlendirmeleriyle yakından takip edilen Global Firepower, 2026 yılına ilişkin deniz kuvvetleri raporunu açıkladı. Donanma envanterleri ve deniz gücü kapasitesine göre hazırlanan sıralama, uluslararası savunma gündeminde geniş yankı uyandırdı.

2 /16 15-CEZAYİR

3 /16 14-KUZEY KORE

4 /16 13-MISIR

5 /16 12-TAYVAN

6 /16 11-İTALYA

7 /16 10-TÜRKİYE

8 /16 9-BİRLEŞİK KRALLIK

9 /16 8-FRANSA

10 /16 7-HİNDİSTAN

11 /16 6-JAPONYA

12 /16 5-GÜNEY KORE

13 /16 4-ENDONEZYA

14 /16 3-RUSYA

15 /16 2-ÇİN