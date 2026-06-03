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En güçlü deniz kuvvetleri listesi belli oldu: Türkiye tabloyu ters yüz etti Yunanistan'ı üzecek güncelleme!

En güçlü deniz kuvvetleri listesi belli oldu: Türkiye tabloyu ters yüz etti Yunanistan'ı üzecek güncelleme!

15:023/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu. ABD merkezli askeri analiz kuruluşu Global Firepower tarafından yayımlanan 2026 deniz kuvvetleri sıralaması, ülkelerin denizlerdeki askeri kapasitesini ortaya koyarken listenin üst sıralarında yer alan ülkeler dikkat çekti.

Küresel askeri güç değerlendirmeleriyle yakından takip edilen Global Firepower, 2026 yılına ilişkin deniz kuvvetleri raporunu açıkladı. Donanma envanterleri ve deniz gücü kapasitesine göre hazırlanan sıralama, uluslararası savunma gündeminde geniş yankı uyandırdı.

15-CEZAYİR

14-KUZEY KORE

13-MISIR

12-TAYVAN

11-İTALYA

10-TÜRKİYE

9-BİRLEŞİK KRALLIK

8-FRANSA

7-HİNDİSTAN

6-JAPONYA

5-GÜNEY KORE

4-ENDONEZYA

3-RUSYA

2-ÇİN

1-ABD

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