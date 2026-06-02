Dünyanın zırhlı güç haritası değişti: Türkiye kaçıncı sırada?

Global Firepower dünyanın en güçlü tank orduları 2026 listesini paylaştı. Yeni nesil zırh teknolojileri ve akıllı savunma sistemlerinin damga vurduğu bu yeni listede Türkiye'nin Avrupa devlerini geride bırakan sıralaması dikkat çekti.

1 /27 Global Firepower 2026 tank gücü raporu gün yüzüne çıktı. Yerli ve milli savunma sanayisiyle şahlanan Türkiye, devasa filosuyla rakiplerini tek tek geride bırakarak küresel sıralamada adeta gövde gösterisi yaptı.Kara savaşlarının kaderini belirleyen bu stratejik güç yarışında, Türkiye'nin tarihi yükselişi tüm dünyanın radarına girdi.







2 /27 İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ TANK FİLOLARI 2026 LİSTESİ



3 /27 25 - JAPONYA ( 734 TANK )

4 /27 24 - TAYLAND ( 744 TANK )

5 /27 23 - POLONYA ( 798 TANK )﻿﻿

6 /27 22 - MYANMAR ( 1040 TANK )



7 /27 21 - SUDAN ( 1055 TANK )



8 /27 20 - SUUDİ ARABİSTAN ( 1085 TANK )



9 /27 19 - TAYVAN ( 1090 TANK )



10 /27 18 - UKRAYNA ( 1121 TANK )



11 /27 17 - IRAK ( 1188 TANK )



12 /27 16 - YUNANİSTAN ( 1344 TANK )

13 /27 15 - FAS ( 1346 TANK )

14 /27 14 - AZERBAYCAN ( 1354 TANK )



15 /27 13 - CEZAYİR ( 1485 TANK )

16 /27 12 - ÜRDÜN ( 1508 TANK )

17 /27 11 - GÜNEY KORE ( 1831 TANK )



18 /27 10 - VİETNAM ( 1999 TANK )



19 /27 9 - TÜRKİYE ( 2284 TANK )



20 /27 8 - İRAN ( 2675 TANK )

21 /27 7 - PAKİSTAN ( 2677 TANK )

22 /27 6 - MISIR ( 3620 TANK )



23 /27 5 - HİNDİSTAN ( 3913 TANK )



24 /27 4 - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ( 4666 TANK )



25 /27 3 - KUZEY KORE ( 4895 TANK )



26 /27 2 - RUSYA ( 5630 TANK )

