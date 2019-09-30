2003 öncesi abonelikler için dikkat çeken karar: Faiziyle iade edilecek

Yargıtay'dan aboneliklerde alınan güvence bedeline yönelik dikkat çeken bir karar çıktı.

Yüksek mahkeme 1995 yılında alınan güvence bedelinin 20 yıl sonra değerinde ödenmesi için açılan davada söz konusu teminat bedellerinin enflasyon karşısında değerini yitirmemesi için gelir getiren bir banka hesabına yatırılması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Emsal teşkil edecek gelişme 1995 yılında Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ. üzerinden yapılan bir abonelik sözleşmesi üzerinden alınan güvence bedelinin 20 yıl sonra evin kiracıya verilmesi üzerine ortaya çıktı.

İADE TUTARINI REVİZE ETTİ

Daire sahibi, kiracısına doğalgaz kullanımı için yeni aboneliğin zorunlu tutulması üzerine 20 yıl önce ödediği güvence ve proje onay ücreti için Altındağ Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Başvuru sonrası daire sahibine söz konusu dönemde verdiği güvence bedelinin 900 TL olarak geri ödenmesine hükmedildi.

Bunun üzerine dağıtım şirketinin itirazı üzerine Ankara 14. Tüketici Mahkemesi, hakem heyetinin kararındaki 900 TL'lik ücret iadesini 479 TL olarak revize ederek kararı onadı.

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2019 yılı doğalgaz aboneliği güvence bedeli 510 TL olarak belirlendi.

YARGITAY'A TAŞINDI

Ankara 14. Tüketici Mahkemesi'nin rakamı revize ederek verdiği yeni karar bu sefer de Yargıtay'a taşındı.

EPDK'nın 28.11.2011 tarihli ve 3603 sayılı kararının 6. maddesinde yer alan düzenlemenin 05.03.2003 tarihinden itibaren alınan güvence bedellerini kapsadığına vurgu yapılarak, 20 yıl önce alınmış güvence bedelinin bugünkü abonelik güvence bedelleri baz alınarak karar verilmesinin denkleştirici adalet ilkesine ters olduğu bu yüzdenden bedel tespitinde ÜFE-TÜFE, altın ve dövizdeki artışlar ile memur ve işçi emekli maaşlarındaki artışlar gibi bir takım ekonomik gelişmelerin ortalaması baz alınarak belirlenmesi gerektiğine dikkat çekilen davada,

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PARANIN 20 YILLIK FAİZİ HESAPLANMALI

mahkemece 20 yılı aşkın süre önce verilen bedelin, ortalama faiz getiren bir banka hesabına yatırılması gereken tarihten itibaren hesaplanacak faizi ile bulunacak miktarın hüküm altına alınması gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesis etmesinin yasaya aykırı olduğuna karar verildi.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, bu nedenle Ankara 14. Tüketici Mahkemesi'nin kararını bozarak gereğinin yapılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

YENİ DÜZENLEME 2003 SONRASINI KAPSIYOR

Abonelik güvence bedellerinin iadesine ilişkin çıkarılan düzenleme 2003 yılı ve sonrasında yapılan sözleşmeleri kapsıyor. Düzenlemeye göre abonelik sözleşmesi bitimiyle kişinin ödediği güvence bedeli Tüketici Fiyatları Genel İndeksi’ne göre hesaplanarak 3 gün içinde iade ediliyor.

EPDK'nın abonelik sözleşmelerinde alınan güvence bedeli iadelerine ilişkin 28.11.2011 tarihli kararı şöyle;

05/03/2003 tarihinden sonra güvence bedeli alınan müşterilerden, sözleşmesi sona eren veya mekanik sayacı ön ödemeli sayaç ile değiştirilenlerin, dağıtım şirketinde bulunan güvence bedeli tüm borçların ödenmiş olması kaydıyla, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık olarak ilan edilen, 1994=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Genel İndeksi’nde bir ay önceye göre meydana gelen değişim oranları esas alınarak güncelleştirilir ve talep tarihinden itibaren üç gün içerisinde kendisine iade edilir.