2018 asgari ücret için bütçe zorlandı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2018'in bulunduğumuz yıldan daha iyi olacağını belirterek, asgari ücrete yapılan zammı değerlendirdi.

Bakan Tüfenkci, şöyle dedi:

"Türkiye 2017 yılını güçlü bir şekilde, milleti şaşırtacak şekilde büyüyerek gelişerek yoluna devam etti. İnşallah; 2018 çok daha iyi olacak.

BÜTÇEYİ ZORLADIK

Bakın daha dün asgari ücret açıklandı. İnanın bütün imkanları zorlayarak, hükümet asgari ücretleri mağdur etmeme adına sadece bekar işçiler için söylüyorum 1603 lirayı zorlayarak verdik.

İŞVERENE 100 TL ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Niye? İnsanımız mağdur olmasın diye. Bir şey daha yaptık; işverenimiz de mağdur olmasın 100 TL de işveren payına katkımız oldu. Belki daha fazla vermek gerekiyor ama inanın bütçe imkanlarını sonuna kadar kullanarak, sonuna kadar bütçeyi zorlayarak, bu rakamlara eriştik

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1 MİLYON 100 BİN KİŞİYE KADRO

Yine taşeron yasasını millete söz verdik çıkarttık. Allah'a hamdolsun bir takım sıkıntıları, beklentileri olabilir ama dikkat edin 1 milyon 100 insanımıza bu anlamda kadro verdik."

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