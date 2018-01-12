2018 GSS primi 81 TL
Peki, GSS nedir, neyi ifade ediyor, kimler GSS kapsamında sayılır, başvuru nasıl yapılır, 2018 GSS primleri ne kadar? Merak edilen tüm soruların cevaplarını sizler için araştırdık…
GSS nedir? GSS kavramı neyi ifade etmektedir?
Genel Sağlık Sigortası; kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı ifade ediyor.
Reformdan önce sosyal güvenlik kuruluşları farklı olduğu gibi sigortalılar sadece mensup oldukları sosyal güvenlik kuruluşunun verdiği sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyordu. Herkesin sağlık hizmetlerine eşit şekilde erişme imkânı yoktu.
- GSS ile kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı, toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanması sağlandı.
En düşük GSS primi 81 TL
Evdeki kişi başına gelir brüt asgari ücretin üçte birinden az olanlar (2029 TL/3 = 676 TL) Genel Sağlık Sigortası primi ödemeyerek sağlık hizmeti alabilecek.
- Kişi başı gelir 676 lira ile 2029 lira arasında olanlar ise asgari ücretin 3’te 1’inin yüzde 12’si oranında yani 81 lira ödeyerek sağlıktan yararlanabilecek.
Geliri brüt asgari ücretle iki katı arasında olanların ise 243 lira GSS primi ödemesi gerekecek.
Ödemeler nereye ve nasıl yapılır?
GSS prim borcunuzu SGK ile anlaşmalı Ziraat Bankası,Vakıfbank ve PTT şubelerine ödeyebilirsiniz. Bu borcu ödemek için 30 Nisan 2018 tarihine kadar zamanınınz var. GSS borcunuzu ödediğiniz takdirde 2017/04 dönemi ve sonrası için sağlık güvenceniz açılır. 2017/04 öncesi borçlar ertelendiği için sağlıktan yararlanmanıza engel değil.
- 6824 sayılı yasa kapsamında yeniden hesaplanan borcunuzu Ziraat Bankası, Vakıfbank ve PTT şubesinden TC Kimlik numaranız üzerinden ““GSS 6824 Prim Tahsilatı” menüsünden ödeyebilirsiniz. Yapılandırma haricindeki GSS borcunuzu T.C. numaranız ile herhangi bir banka ve PTT şubesinden “GSS Prim” olarak ödeyebilirsiniz.