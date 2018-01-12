2018 GSS primi 81 TL

Haber Merkezi 12 Ocak 2018, 10:25 Yeni Şafak

Bildiğiniz üzere Genel Sağlık Sigortası (GSS) sisteminde 01 Nisan 2017 tarihi itibariyle yeni bir sisteme geçildi. 6824 Sayılı Kanunla getirilen yeni düzenleme ile birlikte Genel Sağlık Sigortasında tek tip prim sistemi düzenlemesi yapıldı. Genel Sağlık Sigortası kapsamında olanlar gelir durumu yetersiz ise eski adıyla yeşil kart yeni adıyla 60/C-1 kapsamında sağlıktan herhangi bir prim ödemeden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Hane halkı ortalama geliri asgari ücretin net tutarının 1/3’ünden fazla olanlar ise 60g kapsamında brüt asgari ücretin yüzde 3 ü oranında prim ödeyerek sağlıktan faydalanabiliyor.





Peki, GSS nedir, neyi ifade ediyor, kimler GSS kapsamında sayılır, başvuru nasıl yapılır, 2018 GSS primleri ne kadar? Merak edilen tüm soruların cevaplarını sizler için araştırdık…