2018 net karı 3,8 milyar lira

Sabancı Holding’in geçen yıl konsolide net karı yüzde 10 artışla 3 milyar 830 milyon lira oldu. Holdingin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan açıklamasına göre, Sabancı Holding’in 2018 yılı kombine net satışları yüzde 34 artışla 88 milyar 80 milyon lira, konsolide net karı ise yüzde 10 artışla 3 milyar 830 milyon lira olarak gerçekleşti. Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Göçmen, holdingin 2018 finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, “Yıla başlarken nakit yönetimini her zamanki gibi temel önceliğimiz olarak gördük. Kurumsal yönetimin en önemli unsurlarından risk yönetimine önem verdik ve bilanço risklerimizi minimize ettik. Değer zincirimizi, bayi, tedarik ve satın alma süreçlerimizi doğru yönettik” dedi.

YATIRIMA DEVAM

Enerjisa Enerji halka arzını 5 kat rekor taleple başarıyla gerçekleştirdiklerini aktaran Göçmen, şunları kaydetti: “Ekonomide dengelenme başladı. Seçim sonrasında daha uzun vadeli reformlar bekliyoruz. Sabancı Topluluğu olarak biz tedbirlerimizi aldık. Üretim ve yatırıma devam ediyoruz. 2019 yılı bütçemizde ihracatı ve maliyet disiplinini maksimum düzeye getirdik. 2018 yılında nakit akımı yönetiminde gösterdiğimiz başarıyı bu yıl da sürdüreceğiz.”

ENERJİSA ÜRETİM, ARZA HAZIRLANIYOR

Özellikle Enerjisa Üretim’de güçlü nakit akımı oluşturduklarına dikkat çeken Göçmen, şöyle devam etti: “Şirketi kur riski taşımayan bir yapıya kavuşturduk. Operasyonel iyileşmeler ve hızla azalan borçluluk sayesinde Enerjisa Üretim’i de halka arza hazır hale getirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknoloji ve dijitalleşme ana odağımız olmayı sürdürecek.”

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Akbank’ın katkısı 267 milyar lira



2018 yılında Sabancı Holding’in iş kollarındaki sonuçlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Mehmet Göçmen, "Akbank'ın 2018 yılında ekonomiye sunduğu destek 214 milyarı nakdi olmak üzere toplam 267 milyar lira seviyesine ulaştı. Bankanın toplam mevduatı 209 milyar liraya, aktifleri ise 355 milyar liraya çıktı. Bu yıl reel sektöre KOBİ kredileri ve kurumsal kredilerle sağlanan destek, 226 milyar seviyesinde gerçekleşti" dedi.

Banka dışında da güçlü performans

Banka dışı işlerde de oldukça güçlü bir performans sergilediklerini vurgulayan Göçmen, şunları ifade etti: "Banka dışı işlerimizin kombine net satışları özellikle enerji, sigorta ve sanayi segmentlerinin katkısıyla yüzde 31 artışla 50 milyar lira seviyesine ulaştı. Banka dışı işlerin karlılığı ise bu yüksek büyümenin ötesinde arttı. Banka dışı işlerimizde net karımız yüzde 86 artışla 1 milyar 561 milyon lira olarak gerçekleşti."