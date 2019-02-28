Ekonomi 2019 ekonomik hedeflerini çok rahat tutturacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2019 ekonomik hedeflerini çok rahat tutturacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısı kapsamında Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ile ortak basın toplantısı düzenledi. Albayrak "2019 ekonomik hedeflerini çok rahat tutturacağımızı düşünüyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısında konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısında konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ile AB ticaret hacminin 165 milyar dolara ulaştığını söyledi. Toplantılar kapsamında Bakan Albayrak, karşılıklı olarak cep telefonu numaralarının alındığını söyledi.

"Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı" Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Bakan Albayrak, AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Albayrak şunları söyledi:

-Bugünkü küresel iklimde yaşanan tüm bu gelişmeler ışığında ekonomik konulardaki diyaloğun ne kadar fazla olduğunun bir kez daha altını çizdiğimiz çok verimli ilk bölüm toplantıları gerçekleştirdik.

-İş dünyasının farklı kesimlerinin bir arada bulunduğu, özellikle hem Türkiye hem AB tarafından en üst düzey kuruluşlarının başkanlarının temsil ettiği sürede bir çok önemli konuyu ele aldık.

-Özellikle iş dünyasının gündeme getirdiği noktalarda, Türkiye-AB ticaret hacminin ki 165 milyar dolara yaklaştı, gayet dengeli bir işbirliği. Son 15 yılda 3-4 katı arttığı resim içerisinde bugün artık korumacılık politikalarının, çoğulculuğun yerini serbest ticaretin yerini çok farklı politikaların aldığı dünyada Türkiye ile AB arasındaki ekonomik işbirliğinin ne kadar büyük bir önem arz ettiğinin eskisinden çok daha hassas ve dikkatli şekilde geliştirilmesi gerektiğinin altını çizmiş olduk.

-2019 yılı için hedef enflasyonu 15,9 açıklamıştık. Ve bu noktada baktığımızda Ocak ayı ve Şubat ayı; sahadan aldığımız hem para politikalar, hem mali politikalara uygun olarak hedeflediğimiz düzeyde gittiği yönünde net sinyaller alıyoruz. Bu para ve maliye politikalarının güçlü, altı ayda verdiği refleksle ilişkili... Ekonomide algı çok önemli. Türkiye 5-6 ayda reel olmayan bir kırılganlıkla karşı karşıya kalmıştı. Yeni Ekonomi Programı'nda karşılık verdik. 2019 ekonomik hedeflerini çok rahat tutturacağımızı düşünüyorum.

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