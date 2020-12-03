Milyonlarca asgari ücretlinin gözü yarınki toplantıda: İşte asgari ücrette olası 5 teklif!

2021 yılı asgari ücretini belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4 Aralık'ta ilk toplantısını yapacak.

Milyonlarca asgari ücretliyi yakından ilgilendiren 2021 yılı asgari ücretinin belirlenmesine yönelik toplantının tarihi belli oldu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantının 4 Aralık'ta yapılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk ‘Bu yıl asgari ücretlerin tüm tarafların uzlaşı ile tespit edilmesini diliyorum.’ temennisinde bulunurken, bu hafta cuma günü yapılacak asgari ücret toplantısında masaya gelmesi beklenen muhtemel rakamlar da belli olmaya başladı.

Asgari ücret tespit komisyonu.

15 KİŞİLİK ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

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2021 YILI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. 2021 yılı asgari ücretini belirleme görüşmeleri ise Aralık ayının son haftasına kadar sürüyor ve son hafta masaya gelen teklifler üzerinden yeni asgari ücret oranını belirliyor.

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2020 yılı asgari ücreti yüzde 15.03 artışla 2 bin 324 lira olarak belirlenmişti.

ASGARİ ÜCRETE GEÇTİĞİMİZ YIL YÜZDE 15 ZAM YAPILDI

2019 yılında 2 bin 20 lira olan asgari ücret geçen yılın sonundaki görüşmelerde yüzde 15.03 artırılarak 2 bin 324 liraya çıkarılmış, 304 lira artış yapılmıştı. Bu yıl ise henüz işçi sendikalarından 2021 yılı asgari ücretine ilişkin bir açıklama gelmedi.

2021 YILI ASGARİ ÜCRETİ İÇİN OLASI ARTIŞ TAHMİNLERİ

Çeşitli senaryolara göre asgari ücrette yapılacak olası artışlar şöyle:

OVP’DEKİ 2021 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE: OVP’de 2021 yılı için enflasyonun yüzde 8 olacağı öngörülüyor. Asgari ücret bu hedef doğrultusunda yüzde 8 oranında artırılırsa brüt asgari ücret 3.178 TL, net asgari ücret 2.510 TL olur.

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MERKEZ BANKASI’NIN 2021 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE: Merkez Bankası 2021 yılında enflasyonun yüzde 9.4 oranında olacağını tahmin ediyor. Bu oranda artış yapıldığında brüt asgari ücret 3 bin 220 TL, net asgari ücret 2 bin 542 TL olur.

MERKEZ BANKASI’NIN 2020 ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE: Merkez Bankası 2020 yılı enflasyon tahminini son raporunda yüzde 12.1 olarak revize etti. Asgari ücret artışı yüzde 12.1 oranında yapılırsa brüt asgari ücret 3.299 TL, net asgari ücret 2605 TL olur.

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TCMB’NİN 2021 ENFLASYON HEDEFİNE REFAH PAYI EKLENİRSE: Merkez Bankası’nın 2021 yılı enflasyon hedefine 3 puan refah payı eklenerek yüzde 12.4 oranında artış yapılırsa brüt asgari ücret 3.308 TL, net asgari ücret 2.612 TL olur.

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TCMB’NİN 2020 YILI ENFLASYON TAHMİNİNE REFAH PAYI EKLENİRSE: Merkez Bankası’nın yüzde 12.1 olarak belirlenen 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puanlık refah payı eklenerek yüzde 15 oranında artış yapılırsa brüt asgari ücret 3.384 TL, net asgari ücret de 2.673 TL olur.

SENDİKALAR GEÇTİĞİMİZ YIL 558 LİRA ZAM İSTEMİŞTİ

2021 yılı asgari ücretini belirleyecek toplantılara katılacak işçi sendikalarından henüz 2021 yılı asgari ücretine ilişkin talepler açıklanmaz iken geçtiğimiz yıl asgari ücret toplantıları devam ederken DİSK, Türk-İş ve Hak-İş yaptıkları ortak açıklama ile 2020 yılı için asgari ücret talebini 2 bin 578 lira (558 lira zam) olarak açıklamıştı.

Enflasyon tahminleri üzerinden yapılacak olası artışta yapılacak zam en fazla yüzde 15 oranında olacak.

Görüşmelerin ardından 2019 yılı aralık ayının son haftasında düzenlenen toplantıda 2020 yılı asgari ücreti beklentilerin 254 lira altında 304 lira zam ile 2 bin 324 liraya çıkarılmıştı.