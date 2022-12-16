2023’te istihdamını 17 bine çıkaracak

Türkiye’nin tamamında AVM güvenlik çözümleri, bankacılık ve finans, liman, lojistik ve depolama, otomotiv, perakende ve mağazacılık, sanayi ve üretim, site ve konut olmak üzere 8 alanda, 15 bin özel güvenlik görevlisiyle özel güvenlik faaliyeti gösteren Tepe Savunma ve Güvenlik yeni yılda istihdamını artırmayı amaçlıyor. Tepe Savunma ve Güvenlik Yönetim Kurulu Başkanı Levent Güler, 15 bin personele istihdam sağladıklarını söyledi. Güler, “2023 yılı için öncelikli hedefimiz yüzde 15 büyüyerek istihdam sağladığımız personel sayımızı 17 binin üzerine çıkartmak. Bunun için de belediyeler, İŞKUR merkezleri ve üniversitelerle iş birlikleri sağlıyoruz” dedi.

HEDEF 3.3 MİLYAR TL CİRO

2022'yi 1,7 milyar TL ciroyla kapatacaklarını vurgulayan Güler, “2023'te de projelerimizi ve sunduğumuz çözümleri geliştirerek 3,3 milyar TL ciroya ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Güler ayrıca, iştirakleri Tepe Servis’in, orta ölçekli şehir hastanelerine yatırım planının olduğunu ve bunu hayata geçirmek için kendi öz kaynaklarını kullanacağını söyledi.

REKLAM