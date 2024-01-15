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Ekonomi

2024 Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı: Deprem tedbirleri projelerine 510 milyar lira ayrıldı

2024 Yatırım Programı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Programa göre deprem tedbirleri projelerine 510 milyar lira ayrılırken bu kapsamdaki ödeneklerin yüzde 28'i eğitim, yüzde 23'ü sağlık için kullanılacak.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
20:46 - 15/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 21:30 - 15/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

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#Ekonomi
#2024
#Yatırım Programı
#deprem
#eğitim
#sağlık
1 saat önce
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