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24 bin fenomene vergi incelemesi

24 bin fenomene vergi incelemesi

Resul Ekrem Şahan
04:0019/10/2024, Cumartesi
G: 19/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sosyal medya platformlarında içerik üreten ve yer yer milyonlarca takipçiye ulaşan fenomenlerin bu alandan sağladığı reklam gelirleriyle ciddi kazançlar elde etmesi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık, denetleme ve inceleme radarını 24 bin fenomene tuttu. Bu fenomenlerin gelirleri ve ödedikleri vergiler mercek altına alındı.


LÜKS ALIŞVERİŞLER DENETİM ALTINDA

Bakanlık bunun yanı sıra iş hacmi alt sınırı 50 milyon ve üzeri olan 53 binden fazla büyük mükellefi inceledi. Brüt gelirlerini düşük gösteren 21 bin 200 kuyumcuya da vergi analizi yapıldı. Lüks araç, tekne ve saat alımları kapsamında ise 20 bin 500 mükellef incelendi. Banka hesap hareketleri noktasında 8 bin 500 mükellef incelemeden geçirilirken usulsüz KDV uygulamaları nedeniyle de 6 bin mükellef denetlemeye tabi tutuldu.


Sosyal medya fenomenlerine kolay vergi: Uygulama kapsamı genişletildi ödeme yöntemleri belli oldu

Sosyal içerik üreticilerine ve sosyal medya fenomenlerine uygulanan kolay vergileme imkanının kapsamı genişletildi. İçerik üretenler için getirilen basit usulde vergileme uygulaması, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden bireysel kurs, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmet verenleri kapsayacak. Düzenlemeye ilişkin karar 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle , vergileme kolaylığından yararlanmak isteyen söz konusu mükelleflere de faaliyetlerinden elde ettikleri hasılatların tamamını tahsil etmeleri için Türkiye'de kurulu bankalarda hesap açmaları ve bankaya yatırılan hasılat tutarları üzerinden bankalarca yüzde 15 tevkifat yapılarak vergilendirilmeleri imkanı sağlanmış oldu.

#Ekonomi
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