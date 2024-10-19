24 bin fenomene vergi incelemesi

Sosyal medya platformlarında içerik üreten ve yer yer milyonlarca takipçiye ulaşan fenomenlerin bu alandan sağladığı reklam gelirleriyle ciddi kazançlar elde etmesi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık, denetleme ve inceleme radarını 24 bin fenomene tuttu. Bu fenomenlerin gelirleri ve ödedikleri vergiler mercek altına alındı.

Bakanlık bunun yanı sıra iş hacmi alt sınırı 50 milyon ve üzeri olan 53 binden fazla büyük mükellefi inceledi. Brüt gelirlerini düşük gösteren 21 bin 200 kuyumcuya da vergi analizi yapıldı. Lüks araç, tekne ve saat alımları kapsamında ise 20 bin 500 mükellef incelendi. Banka hesap hareketleri noktasında 8 bin 500 mükellef incelemeden geçirilirken usulsüz KDV uygulamaları nedeniyle de 6 bin mükellef denetlemeye tabi tutuldu.