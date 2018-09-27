250 bin ithal ürün bertaraf edildi

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) iştiraki EKOTEKS Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri A.Ş tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası Tekstil Sempozyumu dün İstanbul’da gerçekleştirildi. Bu yılki teması ‘Sürdürülebilir Ekolojik Dünya İçin Sıfır Atık’ olarak belirlenen sempozyumda hazır giyim, ayakkabı, kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklar başta olmak üzere yerli ve ithal ürünlerle ilgili denetim sonuçları açıklandı. Ortaya çıkan çarpıcı rapora bakıldığında, kanserojen ve güvensiz ürün sayısı tavan yaptı. Ticaret Bakanlığı 295 bin ürüne el koydu.

1,8 MİLYON TON ÜRÜN İMHA EDİLDİ

2017’nin tamamında yapılan iç piyasa denetimlerinde 6 bin 620 olan güvensiz ürün sayısı 2018’in sadece 8 aylık bölümünde 7 kat artarak 45 bin 824’e fırladı. İthalatta ise 2017’de 176 bin ürün bertaraf edilirken 2018’in 8 ayında bu rakam 250 bine yükseldi. Özellikle yeni kurulan ve yüklü miktarda ithalat yapan firmaların getirdiği imitasyon takı, oyuncak ve kırtasiye ürünlerinde büyük oranda “güvensizlikler” tespit edildi. Gümrüklerde el konulan söz konusu ‘güvensiz’ ürünlerin yurt içinde dağıtımı engellendi. ‘Güvensiz’ bulunduğu için son 10 yılda toplam 1,8 milyon ürün imha edildi.

TEHLİKELİ KİMYASALA İNCELEME

Sempozyumda konuşan Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanı Meral Karaaslan, ürünleri mercek altına aldıklarını söyledi. Karaaslan, “Bugün 4 yerine tam 66 tehlikeli kimyasalı inceliyoruz. 2018’in 8 ayında 27 firmada 45 bin 824 üründe problem olduğunu belirledik” dedi.

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