Ekonomi Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor?
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26 Şubat dolar fiyatı: ​Dolar ne kadar?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor?

ABD piyasalarında yaşanan sert satışlar risk iştahını kaçırırken gelişmekte olan para birimlerinde de düşüşler kaydedildi. Yaşanan piyasa şoku Türk Lirası'nı da etkisi altına aldı ve kurda 7,44 seviyesinin üzeri test edildi. Bu kısa süreli yaşanan yükselişin ardından dolar tekrar düşmeye başladı. İşte dolarda son durum ve doların yükselme nedeni...

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Küresel piyasalarda bir zamandır etkisini hissettiren tahvil getirileri, Perşembe günü hisse senedi piyasalarında sert hareketlere neden oldu. Özellikle teknoloji hisselerindeki düşüş ABD endekslerinde hızlı geri çekilmeleri beraberinde getirirken, risk iştahının bozulması gelişmekte olan ülke para birimlerinde de olumsuz fiyatlamalar yarattı.

Dolar/TL kuru ne kadar oldu?

Bu olumsuz fiyatlamalardan Türk Lirası da etkilendi. Dolar/TL kuru yurt içi piyasaların kapalı olduğu akşam saatlerinde hızlı yükseldi ve 7,44'ün üzerini test etti. Bu seviyenin ardından kısmen düşüş yaşayan dolar 26 Şubat 00.35 saati itibariyle 7,35 seviyesinden işlem görüyor.

Bu haftaya gelene kadar 5 haftalık bir yükseliş ivmesi yakalayan Türk Lirası, bu hafta yönünü aşağı çevirmişti. Haftaya 7,01 seviyesinde başlayan dolar/TL kuru Çarşamba günü de 7,24'ün üzerini test etmişti.

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