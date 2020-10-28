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28 Ekim döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu?

Dolar kaç lira oldu?

Yükselişini yeni günde de sürdürerek tarihi seviyelere çıkan dolarda 28 Ekim rakamları belli oldu. Yatırımcılar yeni günde doların fiyatının kaç liradan işlem gördüğünü, yukarı yönlü hareket sonrası euronun fiyatının ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte yeni günde dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
28 Ekim 2020 döviz fiyatları.
28 Ekim 2020 döviz fiyatları.

Dövizler, Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın dördüncü Enflasyon Raporu'na ilişkin bilgilendirme toplantısını yapacağı güne yeni tarihi zirvelerinde başladı.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

İstanbul serbest piyasada dolar 8,2020 liradan, avro 9,6640 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 8,2000 liradan alınan dolar, 8,2020 liradan satılıyor. 9,6620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,6640 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1730 lira, avronun satış fiyatı ise 9,6720 lira olmuştu.

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