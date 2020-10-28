28 Ekim döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu? Dolar kaç lira oldu? Yükselişini yeni günde de sürdürerek tarihi seviyelere çıkan dolarda 28 Ekim rakamları belli oldu. Yatırımcılar yeni günde doların fiyatının kaç liradan işlem gördüğünü, yukarı yönlü hareket sonrası euronun fiyatının ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte yeni günde dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi 28 Ekim 2020, 09:54 Son Güncelleme: 28 Ekim 2020, 09:57 Yeni Şafak