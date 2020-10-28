Dolar kaç lira oldu?

Dövizler, Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın dördüncü Enflasyon Raporu'na ilişkin bilgilendirme toplantısını yapacağı güne yeni tarihi zirvelerinde başladı.
DOLAR KAÇ LİRA OLDU?
İstanbul serbest piyasada dolar 8,2020 liradan, avro 9,6640 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,2000 liradan alınan dolar, 8,2020 liradan satılıyor. 9,6620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,6640 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1730 lira, avronun satış fiyatı ise 9,6720 lira olmuştu.