Dolar haftaya nasıl başladı?

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırımıyla önemli ölçüde gerileyen dolar, yeni haftaya 7.68 lira düzeyinde başladı.
DOLARIN FİYATI KAÇ LİRA OLDU?
İstanbul serbest piyasada dolar 7,6840 liradan, avro 8,9350 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,6820 liradan alınan dolar, 7,6840 liradan satılıyor. 8,9330 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9350 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6410 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8760 lira olmuştu.
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Ege Bölgesi'nin turistik ilçesi Kuşadası, geçen 1 Haziran'da başlayan normalleşme döneminde şehirler arası seyahat yasağının kalkmasıyla yazlıkçıların akınına uğradı.
Özellikle koronavirüs salgınının hızla yayıldığı İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerden tatilini geçirmek için Kuşadası'na gelen yerli turistlerin birçoğu dönmeyip, ilçeye yerleşti.
Kuşadası böylece salgın hastalıktan korunmak ve daha izole bir yaşam sürmek isteyenlerin ikinci adresi oldu.
Eylül ayı sonu itibariyle ilçe nüfusu 117 binden 424 bine kadar çıktı. Kuşadası'nın bu artışla nüfusu, 35 ili geçti.
İstanbul'dan Kuşadası'na normalleşme sürecinin başladığı haziran ayında geldiğini belirten emekli bankacı Zülfü Uçan (70), Eşimle birlikte yaz tatili için son 5 yıldır Kuşadası'nı tercih ediyoruz. Ancak bu sene koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'a geri dönmeyi istemedik. Çünkü burası bize daha güvenli bir ortam sunuyor dedi. Kuşadası'na Tokat'tan gelerek yerleşen Hamdi Baştopçu (76) ise Salgın hastalık başlayınca devletin aldığı önlemler doğrultusunda bir süre Tokat'taki evimize kapanmak zorunda kaldık. Ardından seyahat izni çıkınca hemen Kuşadası'na geldik. Buradan bir yazlık alıp, yerleştik. Tokat'a geri dönmeyi düşünmüyoruz diye, konuştu.
Kuşadası'na yerleşen yazlıkçıların ev kiralamak veya satın almak için en çok tercih ettikleri bölge ise Sahil Siteleri, Kadınlar Denizi ve Davutlar Mahallesi oldu.
Bu durum kentteki emlak fiyatlarının da artmasına neden oldu.
Yaz dönemi boyunca ilçedeki dubleks havuzlu bir villanın günlük kirası geçen sene 1200 TL iken bu sene özeliklerine göre 2 bin 500 TL'ye kadar yükseldi. Apartman dairelerinde de durum değişmedi. Semti, büyüklüğü ve eşyalı olup olmamasına göre daire fiyatları ise 1500 liradan başlayıp, 3 bin 500 liraya kadar çıkıyor.
Geçen yıl 400 bin TL'ye satılan 110 metrekarelik bir dairenin fiyatı pandemi döneminde yüzde 50 artarak 600 bin TL'ye kadar yükseldi.
Kuşadası'nda emlak danışmanlığı yapan Gamze Ermiş, İlçemize gelen yazlıkçıların geri dönmemesi nedeniyle emlak fiyatlarında ciddi bir artış oldu. Kış döneminde Kuşadası'nda konut sıkıntısı yaşanabilir dedi.
Öte yandan yazlıkçıların geri dönmemesiyle Kuşadası'nda artan nüfus, ilçe esnafının da yüzünü güldürdü.
Yaz döneminde yabancı turistten beklediğini bulamayan ilçe esnafı, pandemi nedeniyle büyükşehirlere dönmeyip, ilçeye yerleşenlere kış sezonunda yapacağı satış ile açığı kapatmayı planlıyor.
Koronavirüsten kaçan geldi: İlçenin nüfusu 35 ili geçti!
Koronavirüs salgınında büyükşehirlerden izole bölgelere kaçanların en fazla uğrak yerlerinden biri ise Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası oldu. İlçeye gelen yerli turistlerin birçoğu dönmeyip, ilçeye yerleşince 117 bin olan nüfus da 424 bine kadar çıkarak 35 ili geçti. Bölgeye olan yoğun ilgi sonrası ev fiyatları da arttı.