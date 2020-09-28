Dolar haftaya nasıl başladı?

Yaz dönemi boyunca ilçedeki dubleks havuzlu bir villanın günlük kirası geçen sene 1200 TL iken bu sene özeliklerine göre 2 bin 500 TL'ye kadar yükseldi. Apartman dairelerinde de durum değişmedi. Semti, büyüklüğü ve eşyalı olup olmamasına göre daire fiyatları ise 1500 liradan başlayıp, 3 bin 500 liraya kadar çıkıyor.