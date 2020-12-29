Dolar güne kaç liradan başladı?

Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta, yüzde 15 olan politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükseltmesinin ardından 10 kuruş dolayında gerileyen dövizlerdeki düşüş, yıl sonu nedeniyle artan kurumsal döviz satışlarının da etkisiyle sürdü.
DOLAR NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada dolar 7,4500 liradan, avro 9,1200 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,4480 liradan alınan dolar, 7,4500 liradan satılıyor. 9,1180 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1200 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4480 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0940 lira olmuştu.